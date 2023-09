200 exposants et 20.000 visiteurs à la foire commerciale de Craon

La foire commerciale se déroule dans les rues de Craon ce week-end, du vendredi 29 septembre au lundi 2 octobre. Près de 200 exposants sont présents pour cette 68e édition. Tout y passe, du matériel agricole aux vêtements et chaussures. Ce rendez-vous attire chaque année près de 20.000 visiteurs. On y vient en famille ou entre amis pour passer un agréable moment. De nombreuses animations sont prévues comme un comice agricole, une fête foraine et une course à pied.

