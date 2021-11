200 kilomètres de lignes électriques reconstruites deux ans après l'épisode de neige en Drôme Ardèche

Ca s'est passé le 14 novembre 2019. Une neige très lourde tombe sur les deux tiers nord de la Drôme-Ardèche. Les branches des arbres cassent, les lignes électriques ou Orange tombent. 143 000 foyers sont privés d'électricité sur les deux départements. Depuis 2020, ENEDIS a entamé un programme de fond : après avoir identifié les points de fragilité, 650 kilomètres de lignes vont être remplacés en Drôme, Ardèche et Nord Isère d'ici fin 2024. Pour l'instant plus de 200 kilomètres ont été reconstruits : 130 kilomètres dans la Drôme et 90 kilomètres en Ardèche.

Enterrer les lignes 20 000 volts

Les travaux ont débuté en 2020. Ils doivent se terminer en 2024. Parmi les 650 kilomètres de lignes reconstruites, 90 % seront enterrées. Il ne restera donc que très peu de lignes aériennes. Et ces lignes aériennes seront renforcées : elles pourront supporter des poids plus importants. Car c'est le poids de la neige accumulée sur les lignes qui les a faites céder.

Si un épisode identique survenait à la fin des travaux, il n'y aurait plus de coupure d'électricité. Jeannine Doppel, directrice territoriale ENEDIS en Drôme-Ardèche.

Le coût de cette reconstruction se monte à 65 millions d'euros.