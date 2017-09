200 manifestants à Guéret contre la réforme du travail

La manifestation contre les ordonnances Macron a un peu moins rassemblé qu'il y a une semaine en Creuse. Les agents publics se sont plus mobilisés que les salariés du privé.

Environ 200 personnes ont manifesté dans les rues de Guéret ce jeudi après-midi, après un appel lancé par les syndicats CGT et FO. Ils étaient un peu moins de monde que la semaine dernière (300) à manifester contre la réforme du code du travail.

La plupart des manifestants travaille dans le secteur public : hôpitaux, cheminots, EDF.. pas directement concernés par les réformes, ils affichent leur solidarité avec le privé, et dénoncent la baisse continue des moyens. Côté privé, une vingtaine de salariés de GM et S Industry étaient présents, et quelques un d'Eurocoustic à Genouillac.

Environ 200 personnes reunies devant la préfecture de la Creuse contre les ordonnances Travail pic.twitter.com/3FvT3Itesm — France Bleu Creuse (@FBCreuse) September 21, 2017

Nouveau mouvement contre la réforme du code du travail samedi à l'appel de la France insoumise et du Parti communiste. Un rassemblement est prévu à 15h devant la préfecture à Guéret.