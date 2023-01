200 manifestants dans les rues de Sare pour dénoncer la spéculation immobilière

Environ 200 personnes se sont rassemblées dans le centre du village de Sare ce samedi 21 janvier afin de dénoncer la spéculation immobilière qui entraîne une hausse des prix à l'achat comme à la location. Un phénomène qui cristallise les débats politiques au Pays basque depuis de nombreux mois. Dans le viseur des élus de Sare et des membres du collectif Ostia, une maison, construite en 2022 et mise en vente au prix initial de 945 000 euros. Le père de famille, propriétaire de l'habitation, est venu à la rencontre des manifestants pour s'expliquer. Il souligne qu'il a été victime de menaces, mais qu'il ne va pas renoncer à la vente de son bien.

Le maire dans le rassemblement

Dans la mobilisation, de nombreux habitants de la jolie commune entourée de montagnes actuellement enneigées. Mais aussi des élus comme le Maire, Jean-Baptiste Laborde, qui ne mâche pas ses mots : "Des gens qui spéculent sur la résidence principale, et qui font flamber les prix, cela devient inacceptable. Il faut que nos parlementaires réussissent à cadrer ce genre de choses". Le problème des locations saisonnières est également montré du doigt dans une commune qui compte 25 % de résidences secondaires.

Le vendeur s'adresse aux manifestants

Fabrice devant sa maison en vente © Radio France - Paul Nicolaï

Le propriétaire de la maison incriminée est venu, avec un certain courage, à la rencontre des manifestants rassemblés dans le centre du village. Fabrice, artisan électricien originaire de Saône-et-Loire, explique qu'il a redescendu le prix de vente à 720 000 euros et qu'il se trouve dans une situation financière difficile en raison "d'un surendettement". Fabrice poursuit : "C'est juste de la jalousie, la spéculation ce n'est pas nous. La spéculation ce sont plutôt des gens qui achètent une maison et qui la découpent en plusieurs morceaux pour les revendre ensuite". Ce papa de trois filles insiste pour terminer : " Je veux juste protéger ma famille, car nous avons eu des menaces sur Leboncoin. Lorsque j'entends le Pays basque n'est pas à vendre, il faut rappeler que ce sont bien des Basques qui vendent les terrains".

Manifestants devant la maison de Fabrice © Radio France - Paul Nicolaï

