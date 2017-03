200 personnes ont manifesté à Argentat en Corrèze pour défendre l'industrie et les services publics

La reconquête de l'industrie et des services publics. C'est le mot d'ordre de la CGT qui appelait à manifester ce mardi partout en France. En Corrèze la CGT avait choisi comme lieu de manifestation la commune d'Argentat. 200 personnes sont venues

"On a pris une petite ville pour montrer qu'il n'y a pas que les grandes villes qui ont un problème d'industrie et de services publics". René Peyrical, l'ancien secrétaire de la CGT en Corrèze, se félicite même du choix en regardant le monde qui s'est déplacé. 200 personnes réunies à Argentat sous la pluie, c'est un beau succès mine de rien. Preuve surtout que la commune est bien concernée par la désertion des entreprises et du coup des services publics, ce que les nombreux Argentacois présents constatent. Et beaucoup se demandent ce que vont devenir ces petites communes rurales. Nul étonnement alors que le slogan qu'ils ont le plus applaudi est "nous voulons vivre au pays".