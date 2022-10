Le chantier du CHU de Nantes s'accélère, les fondations en cours

C'est le plus grand chantier hospitalier de France, et les travaux avancent. Ce mercredi, le directeur du CHU de Nantes Philippe El Saïr et le professeur Karim Asehnoune, président de la commission médicale d'établissement, présentaient l'avancée des travaux du futur CHU de Nantes. Sur les 2.500 pieux prévus, ces pièces de métal que l'on enfonce dans le sol pour bâtir les fondations, 700 sont sortis de terre, soit 200 de plus qu'à la fin du mois de septembre.

La prochaine étape c'est au printemps, avec les locaux témoins

"Nous pouvons le constater visuellement, le chantier est vraiment engagé, se félicite Philippe El Saïr, le directeur du CHU, au micro de France Bleu Loire Océan. Les fondations sont en partie réalisées : 700 pieux sont posés sur les 2.500 prévus. La prochaine étape, c'est au printemps, avec les locaux témoins de 600 m². On y verra les chambres, les salles d'opération et les salles de réveil de demain, pour voir si c'est bien conforme à ce que l'on souhaite. Le calendrier est respecté et les choses se déroulent comme prévu."

Dans le ciel, ce n'est plus une mais cinq grues qui sont désormais installées. D'une superficie de 10 hectares, soit 14 terrains de football, le site devrait à terme accueillir plus de 1.400 lits. Au pic des travaux, 1.200 ouvriers sont attendus sur le chantier. Le site devrait être terminé courant 2027.