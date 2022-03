Emploi : 200 postes de saisonniers à pourvoir chez IMA à Niort

A Niort, Inter Mutuelles assistance recrute ses saisonniers. 200 postes de chargés d'assistance sont à pourvoir pour renforcer les équipes d'IMA cet été. Il s’agit de CDD à temps partiel qui s'adressent à des étudiants ou à des demandeurs d'emplois.

Pour les étudiants, IMA précise que c'est contrat saisonnier de deux à quatre mois à temps partiel (80%) de juin à septembre, selon leurs disponibilités, le mois d’août étant obligatoirement inclus dans la durée du contrat. Pour les demandeurs d’emploi, ce contrat saisonnier peut devenir un contrat à durée déterminée à 80% jusqu’en décembre 2022. Les postes sont en horaires alternés, y compris le week-end et la nuit. La rémunération moyenne pour un 80% s’élève à 1539€ brut par mois à laquelle s’ajoute les majorations prévues par les accords de l’entreprise (travail le week-end, les jours fériés et la nuit, 13e mois et primes vacances).

Les chargés d'assistance répondent au téléphone, 24h/24, 7j/7. "Concrètement, il s’agit, par exemple, de venir en aide à un bénéficiaire en panne sur l’autoroute, à un vacancier blessé ou victime d’un vol de sa carte bancaire à l’autre bout du monde ou qui vient de perdre ses clés", précise IMA dans un communiqué.

Comment postuler ?

Les candidats peuvent adresser leur CV uniquement sur le site d'offres d'emploi d'IMA GIE. Ceux qui seront sélectionnés seront conviés à partir du 10 mars à une réunion d’informations collective digitale. Il y aura ensuite des entretiens individuels et, une fois le contrat signé, les saisonniers suivront une formation d’une semaine.