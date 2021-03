Coronavirus : 200 professionnels de la culture manifestent à Marseille

Les jours se suivent et se ressemblent pour le milieu de la culture toujours à l'arrêt depuis des mois à cause de l'épidémie de Covid-19 en France et sans espoir de réouverture dans l'immédiat, alors que 16 départements basculent dans un troisième confinement.

Depuis plusieurs semaines un peu partout en France, les professionnels du spectacle se mobilisent pour demander la réouverture des cinémas, musées et théâtres. C'est encore le cas ce samedi, notamment à Marseille où 200 artistes, techniciens, étudiants, souvent intermittents, sont descendus sur la Canebière.

Comme en début de semaine devant le Théâtre national de la Criée, ces professionnels du spectacle demandent au gouvernement d'alléger le protocole sanitaire pour d'accueillir les spectateurs dans les salles fermées. Mais les revendications vont bien au-delà.

Des professionnels de la culture manifestent à Marseille. © Radio France - Elisa Montagnat

Ils demandent des aides supplémentaires pour la création, la prolongation des droits des intermittents et surtout l'annulation de la réforme de l'assurance-chômage qui entrera partiellement en vigueur au 1er juillet 2021. Les syndicats notamment la CFDT dénonce "une réforme injuste, anachronique, incohérente et déséquilibrée".

