200 retraités manifestent à Mont-de-Marsan pour l'augmentation de leur pouvoir d'achat

Mont-de-Marsan, France

Environ 200 retraités ont battu le pavé à Mont-de-Marsan ce jeudi 31 janvier. La manifestation nationale était organisée à l'appel de l'intersyndicale CGT, FSU, UNSA et la CFTC poru réclamer une augmentation du pouvoir d'achat, l'annulation de la hausse de la CSG, la revalorisation des pension et le retour à l'indexation des salaires.

Les retraités sont partis de la place Saint-Roch de Mont-de-Marsan avant de se diriger vers la préfecture. © Radio France - Noémie Caillot

En décembre dernier, Emmanuel Macron avait annoncé l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités qui touchent moins de 2000 euros par mois. Marie-José, une manifestante, n'est pas concernée par la mesure. "Comme on est juste au-dessus du taux, on ne touche pas ce qui a été donné. On est moins à l'aise [financièrement]. Avant, je pouvais faire des voyages, mais maintenant comme on vieillit tous les soins coûtent chers et c'est mal remboursé. On vit beaucoup moins bien et je suis très inquiète."

C'est la sixième manifestation organisée par l'intersyndicale retraités depuis septembre 2017. © Radio France - Noémie Calliot

Les retraités ont ensuite marché vers la préfecture de Mont-de-Marsan.