200 salariés de Valdunes mobilisés devant l'usine de Leffrinckoucke

Les 390 salariés nordistes de l'entreprise Valdunes, le dernier fabricant français de roues pour train, devraient en savoir un peu plus sur leur avenir dans la journée, alors que se tient depuis 10h ce matin un CSE extraordinaire sur le site de Leffrinckoucke, à côté de Dunkerque. La direction devrait en dire plus sur les repreneurs en lice, alors que l'actionnaire de Valdunes, MA Steel, a annoncé au printemps qu'il se désengage des deux usines.

Mais selon la CGT, les trois repreneurs annoncés par Bercy ne reprendraient que l'usine de Trith-Saint-Léger, dans le Valenciennois, et pas celle de Leffrinckoucke. En solidarité, une soixantaine de salariés du site du Valenciennois sont venus à Leffrinckoucke ce mardi pour soutenir leurs collègues de la côte. Ils sont 90 à travailler sur le site dunkerquois, c'est là que l'acier arrive et qu'il est forgé avant d'être envoyé sur le site de Trith-Saint-Léger, à côté de Valenciennes, où travaillent 300 personnes et où sont usinées et montées les roues et les essieux pour train.

La CGT continue de réclamer à l'Etat la création d'un consortium avec Alstom et la SNCF pour sauver Valdunes © Radio France - Romane Porcon

La CGT elle continue de réclamer à l'Etat la création d'un consortium avec Alstom et la SNCF pour sauver les deux sites. La CGT estime que si l'usine de Leffrinckouke venait à fermer, celle de Trith-Saint-Léger fermerait forcément quelques années après.