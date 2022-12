200 salariés en grève chez Rapido à Mayenne, le mouvement se poursuit mardi

Le fabricant de camping-car Rapido à Mayenne fonctionne au ralenti. 200 salariés étaient en grève ce lundi selon la CGT, soit près de la moitié des effectifs. Ils demandent une hausse générale des salaires de 7 % au premier janvier 2023, après une augmentation de 2 % en juillet.

La direction a proposé lors des négociations annuelles obligatoires il y a quelques jours. Une hausse de 4,5 % en janvier avec des augmentations individuelles de 1%. Inadmissible pour les salariés mobilisés devant le siège de l'entreprise. Bien emmitouflés, avec des gants et des bonnets, ils sont plusieurs dizaines de grévistes à attendre le résultat des négociations entre la direction et les syndicats.

Des fins de mois encore difficiles

Sandrine travaille depuis près de 5 ans à la menuiserie de Rapido. L'augmentation de 2 % en juillet n'a jamais été perceptible pour elle. "On n'a pas vu la différence. 2% c'est rien du tout avec le prix du gazole qui a augmenté ou même les centres de loisirs, la cantine. Tout ce qui augmente les deux n'y est pas. On est obligé de compter tout le temps pour pouvoir vivre convenablement et faire plaisir à nos enfants. Surtout que les périodes de fêtes arrivent" déclare cette salariée.

Si jamais il n'y a pas d'augmentation générale au premier janvier prochain, Yannick ne voit pas comment l'entreprise pourra tourner. "Je pense qu'il y a la majorité ici qui ne pourront pas mettre de l'essence, arriver au quinze du mois pour venir travailler. On demande juste de quoi vivre. On ne demande pas 1 000 € d'augmentation. Il manque juste de quoi pouvoir boucler les fins de mois" regrette-t-il.

Reprise des négociations mardi

Au-delà de l'inflation, Rapido se porte bien selon les syndicats. Les salariés ont donc aussi le droit à leur part du gâteaux pour Franck Bellayer-Pouteau, secrétaire de la section CGT de l'entreprise. "On veut aussi avoir une participation de notre rémunération qui augmente en conséquence, c'est à dire que les chiffres sont bons. L'entreprise gagne de l'argent. Que nous aussi, on veut gagner de l'argent. On ne veut pas seulement se caler sur l'inflation". Après deux réunions entre direction et syndicat, le mouvement de grève se poursuit ce mardi. Les négociations doivent reprendre dans la matinée.