1200 emplois créés à Dunkerque grâce à l'implantation d'une usine de batteries

C'est une très bonne nouvelle pour l'emploi dans le Nord: la création d'une usine de batteries électriques à Dunkerque va entraîner la création de 1.200 emplois directs et de 3.000 emplois indirects, selon Olivier Dufour, le co-fondateur de l'entreprise Verkor qui a donc choisi la cité de Jean Bart pour créer cette usine. Le maire de Dunkerque, Patrice Vergriete, annonce lui des chiffres encore plus impressionnants: "Un millier d'emplois industriels créés dans le Dunkerquois sur le littoral d'ici 2024, puis un millier d'emplois supplémentaires créées à l'horizon 2030". Il s'agira donc d'une gigafactory, autrement dit une usine de fabrication de batteries. Une annonce faite également par Emmanuel Macron dans une interview à la Voix du Nord dans laquelle le président annonce pour sa part un total de 4000 emplois: "1200 emplois directs et 3000 emplois indirects".

L'entreprise iséroise Verkor a choisi la cité de Jean Bart pour implanter sa première gigafactory européenne, une usine où seront fabriquées des batteries électriques, notamment pour le constructeur Renault. C'est notamment la proximité du port de Dunkerque qui a été déterminante dans le choix de s'implanter à Dunkerque. D'autres facteurs ont joué, explique Olivier Dufour, co-fondateur de l'entreprise, comme la disponibilité du terrain et le travail accompli par les élus locaux.

Dans un communiqué, le maire de la ville indique que "l'usine produira, dès 2024, 300.000 batteries de voiture par an, ce qui correspond à 16 GWh. Elle souhaite monter progressivement en capacité pour atteindre 32 GWh et même potentiellement 50 GWh en 2030, avec des batteries destinées à d'autres fonctions (scooters, avions, camions, data centers...)".

La création d'une "vallée de la batterie" dans les Hauts-de-France

Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France salue également "une très bonne nouvelle pour les Hauts-de-France". Lui indique que cette implantation créera près de 2000 emplois directs et 5000 emplois indirects. Au-delà des emplois, Xavier Bertrand salue également "la création d'une véritable filière de la batterie en Hauts-de-France". La région évoque un investissement total de près de 2,5 milliards d'euros.

Cette gigafactory est effectivement la troisième annoncée dans le Nord-Pas-de-Calais, après celle d'ACC à Douvrin, et celle d'Envision à Douai, qui devraient entraîner la création respectivement de 1.400 à 2.000 emplois d'ici 2030 pour ACC à Douvrin, et de 1.200 emplois pour Envision à Douai.

