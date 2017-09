Pau : 2000 manifestants contre les ordonnances "Macron"

Moins de monde dans les rues de Pau ce mercredi que la semaine dernière. Ils étaient environ 2000 pour dire non aux ordonnances Macron et à la réforme du code du travail.

Une nouvelle journée de mobilisation en Béarn contre la réforme du code du travail. Près de 2000 personnes ont manifesté ce mercredi matin à Pau au départ de la place de Verdun à l'appel de la CGT, FSU et Solidaires. Il y avait moins de monde que la semaine dernière, mais il y a aussi une manifestation prévue samedi, cette fois à l'initiative de la France Insoumise, toujours contre la réforme du code du travail par ordonnance.

Rosy, d'Idron, a manifesté ce mercredi. Elle a 74 ans, elle est retraitée de La Poste depuis 14 ans, mais elle est restée une militante de la CGT. C'est une habituée des manifestations. Elle pousse son vélo décoré d'un foulard de la CGT. Elle regrette qu'il n'y ait pas plus de monde.

Je ne sais pas pourquoi les gens ne se mobilisent pas. Macron fait tout pour que les gens se mobilisent. Il manque les jeunes, les actifs. Il y a beaucoup de retraités. On pense à ceux qui travaillent, et aussi et à nos petits enfants. Moi j'ai toujours espoir, si on a plus d'espoir qu'est ce qu'on fait ? On reste à la maison ? — Rosie, retraitée