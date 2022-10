2000 personnes ont manifesté à Nancy pour réclamer des hausses de salaire

"Macron ami des patrons", "augmentez les salaires, pas la misère", voilà les quelques slogans brandis dans la manifestation nancéienne ce mardi après-midi à l'appel de la CGT, FO, FSU, Solidaire et plusieurs organisations de jeunesse.

Des manifestants déguisés en riches © Radio France - Mohand Chibani

Dans le cortège, "l'Internationale" à fond dans les enceintes, des militants syndicaux grimés en riche portant des sacs plein de "pognon". Si certains ont privilégié l'humour pour défiler, la colère n'en est pas moins grande explique Abdel Nahass, secrétaire départemental adjoint du syndicat FO "les salariés présents aujourd'hui veulent exprimer un ras-le-bol général. Souvenez-vous lorsqu'en 2008, le gouvernement a sorti 80 milliards d'euros pour sauver les banques, et bien il peut faire la même chose aujourd'hui pour les salariés, il y a urgence, les gens ne s'en sortent plus, et la colère gronde".

On en peut plus

Parmi les manifestants, des salariés qui défilent rarement comme Sylvie, venus avec une dizaine de ses collègues. Tous travaillent pour l'enseigne Monoprix "on en peut plus" explique t-elle "la direction appelle ça la polyvalence mais en fait on fait aujourd'hui le boulot de deux ou trois salariés, et tous ça pour un salaire de misère".

En tête de cortège, des manifestants contre la réforme du lycée professionnel © Radio France - Mohand Chibani

Construire une mobilisation forte et durable

Avec près de 2000 personnes dans les rues (1200 selon la police), les syndicats se disent satisfaits de la mobilisation et réfléchissent aux suites à donner au mouvement. Roberto Toscano, porte-parole du syndicat Solidaire en Meurthe et Moselle espère que ce n'est que le début d'une large mobilisation sociale "On est là pour créer un rapport de force avec le patronat, le gouvernement, on le voit, a choisi son camp, nos revendications sont légitimes. On appelle les salariés à discuter sur leur lieu de travail pour construire une mobilisation forte et durable pour enfin gagner sur ces revendications salariales".