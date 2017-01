2016, année record pour l'immobilier ancien

Le marché immobilier ancien a bénéficié en 2016 de "conditions extrêmement favorables", estime le réseau Century 21 sur la base des chiffres qu'il communique ce mardi.

L'année 2016 aura été celle des records pour le marché immobilier de l'ancien, le réseau d'agences Century 21 le confirme ce mardi. "Notre réseau de 840 agences a enregistré un record historique du nombre de transactions, en hausse de 15 % par rapport à 2015, déjà une très bonne année" a déclaré son président Laurent Vimont. Les taux historiquement faibles des prêts immobiliers y sont pour beaucoup.

Le plus gros emprunt possible, la plus grande surface possible

En plus de ces taux favorables aux acheteurs, le marché a été aidé par une progression des prix de l'ancien "contenue" de +1,7% à l'échelle du pays, en dépit de cette activité soutenue. Les acquéreurs ont emprunté au maximum (80,4% du prix du bien immobilier en moyenne), sur la plus longue durée possible (19,88 ans) et ont acheté "le plus grand possible", avec une surface moyenne de 84,4m2 l'an dernier, "jusque-là jamais égalée". Quant aux délais de vente qui s'allongeaient depuis 2011, ils ont raccourci en 2016 à 93 jours contre 95 l'année d'avant.

Un peu moins d'optimisme pour 2017

"Des signaux nous alertent au quatrième trimestre 2016, quant au risque éventuel d'une crispation du marché", estime Laurent Vimont. En effet les vendeurs, en fin d'année, "ont élevé leurs prétentions financières, ce qui a immédiatement provoqué un rallongement des délais de vente et ralenti l'activité", observe le président de Century 21. "Il est essentiel qu'ils gardent raison car ils sont les garants de la bonne santé du marché", avertit-il, "d'autant que les taux d'intérêt risquent d'augmenter sensiblement dans les prochains mois".

Après un an de baisse continue, les taux d'intérêt ont très légèrement augmenté en décembre à 1,34% en moyenne, a annoncé lundi l'observatoire Crédit Logement/CSA. Mais le niveau des taux a été divisé par plus de 4 depuis le début des années 2000.