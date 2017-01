2017, année à ponts : six longs week-ends d'assurés !

Cette année, plusieurs jours fériés tombent un vendredi ou un lundi ce qui nous offre six longs week-ends et deux "viaducs" avec l'Ascension et le 15 août qui tombe un mardi. Excellente nouvelle pour le tourisme, moins bonne pour les chefs d'entreprises.

Question ponts, 2016 ne nous avait pas gâté (avec le 1er et le 8 mai un dimanche), mais on va pouvoir se rattraper avec 2017 ! Les 1er et 8 mai tombent un lundi, le 25 décembre aussi et le 14 juillet est un vendredi. Si on ajoute le lundi de Pâques et celui de Pentecôte, on en est à six longs week-ends d'assurés, sans compter les potentiels "viaducs", des week-ends de quatre jours, grâce au jeudi de l'Ascension et au 15 août qui est un mardi.

Tous ces longs week-ends, on va les savourer !

Et tout ça, ça donne le sourire aux professionnels du tourisme comme Franck Chadeau, le président de la fédération de l'hôtellerie de plein-air de la Vendée. "On sait que les gens attendent avec impatience ces longs week-ends fériés pour pouvoir s'évader, pour partir en vacances et ça fait le bonheur des réceptifs touristiques que nous sommes. Surtout que c'est différent des week-ends classiques où les gens attendent de savoir quel temps il fera avant de décider de partir ou pas. Lors des week-ends fériés, les gens partent de toute façon. Alors, s'il fait beau, c'est évident qu'il y aura encore plus de monde, mais on sait déjà qu'il y aura du monde pendant ces week-ends fériés de mai". Et ceux à rallonge de juillet et d'août, c'est la cerise sur le gâteau ! "C'est vrai que, la plupart du temps, les professionnels du tourisme affichent déjà complet à ces dates-là, mais ça va nous permettre de boucher tous les petits trous qui peuvent rester à cette période".

Moins de jours de travail, ça veut dire une production et un chiffre d'affaire en baisse, mais toujours autant de charges à payer selon le Medef

En revanche, ces longs week end, ils ne font pas les affaires des chefs d'entreprise. Selon l'Insee, ceux de 2017 vont faire perdre entre un et deux milliards d'euros à l'économie française. "Ça désorganise la production", explique le Medef de Loire-Atlantique. "Un mois où il y a trois voir quatre jours de travail en moins comme en mai, ça fait baisser la production et le chiffre d'affaire, mais il y a toujours autant de charges à payer". Christophe Desarthe, le patron de la CGPME en Pays-de-la-Loire, est plus nuancé. Pour lui, ces jours fériés sont loin d'être "aussi pénalisants que tous les jours de grève contre la loi travail du printemps dernier" . Ceci dit, il reconnait que les petites et moyennes entreprises vont devoir anticiper : "on n'est pas pris par surprise, on va pouvoir s'organiser pour planifier la production en fonction de ces jours fériés. Sachant qu'aujourd'hui, nous outils de production ne sont pas à 90% de taux d'occupation non plus, donc il ne devrait pas y avoir de difficultés de ce côté-là". Il glisse même, dans un élan d'optimise, "pour une fois, c'est une bonne chose que notre économie tourne au ralenti".

Les préfectures peuvent accorder des dérogations, par exemple pour livrer les stations-services vidées par les touristes

Ceux pour qui la situation sera plus délicate, ce sont les entreprises qui travaillent à flux tendu et les transporteurs puisque les poids-lourds ne peuvent pas circuler le dimanche et les jours fériés. Sauf bien sûr en cas de nécessité explique Jean-Christophe Limousin, le président de la FNTR, la fédération des transporteurs routiers dans notre région. "Avec les longs week-ends, les gens partent sur le littoral et ils arrivent souvent avec le réservoir un peu vide. Ils refont le plein. Ils roulent pendant le week-end, ils remettent de l'essence avant de repartir, ce qui fait que les stations-services se retrouvent avec des niveaux de carburant assez faibles. Donc il peut arriver qu'il y ait besoin d'une livraison supplémentaire dans le week-end". Et dans ce cas-là, les préfectures peuvent accorder des dérogations. Et pour tout ce qui est nourriture, produits frais, pas de problème, les camions qui les transportent ont toujours le droit de circuler.