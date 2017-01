2017 : une bonne année pour les jours fériés !

Pas moins de six week-ends de trois jours et deux ponts au printemps : 2017 est une année généreuse en week-ends prolongés, contrairement à 2016. Bonne nouvelle pour les salariés et pour le tourisme, un peu moins pour les chefs d'entreprises qui doivent s'organiser.

Les vacances s'achèvent à peine, mais vous avez déjà envie de repartir ? Bonne nouvelle, 2017 sera un excellent cru en matière de jours fériés. Sur les onze jours fériés de l'année, seulement deux tombent pendant un week-end : le 1er janvier et le 11 novembre, respectivement un dimanche et un samedi.

En revanche, on gagne un week-end prolongé : les 1er mai, 8 mai, 14 juillet et 25 décembre tombent soit un lundi, soit un vendredi. Auxquels s'ajoutent le lundi de Pâques (17 avril) et celui de Pentecôte (5 juin). Soit six week-ends de trois jours en 2017, contre cinq en 2016.

Et la bonne série ne s'achève pas là : avec le jeudi de l'Ascension (25 mai) et l'Assomption qui tombe un mardi, nous pourrons aussi profiter de deux week-ends de quatre jours. Autrement dit, ce printemps, nous passerons presque autant de temps en vacance qu'au travail.

Bonne nouvelle pour le tourisme, mauvaise pour l'économie

Pour les professionnels du tourisme, c'est une bonne nouvelle. "Les ponts jouent un rôle important pour assurer le succès de l'avant et de l'après-saison, explique Sandy Causse, directrice du Comité départemental de tourisme des Landes. Or, c'est justement sur l'avant et l'après-saison que l'on peut progresser en terme de remplissage des hôtels et des campings, puisqu'ils sont déjà remplis en pleine saison."

Une année riche en week-ends prolongés se traduit généralement par une embellie dans la fréquentation touristique, "à condition que la météo soit clémente", précise Sandy Causse. L'effet profite d'ailleurs autant à la côte, Hossegor et Capbreton en tête, qu'à l'intérieur du département.

Pour les chefs d'entreprises, en revanche, c'est un véritable casse-tête. Le Médef, l'une des deux organisations patronales, milite depuis deux ans pour la suppression de deux des onze jours fériés français : selon le syndicat, l'économie française y gagnerait quasiment 1 point de PIB, soit 100 000 emplois supplémentaires. Un calcul qui ne fait pas l'unanimité.

La CPME, l'autre organisation patronale, se prépare à une année difficile. "Pour nous, ça se traduit par des soucis d'organisation et de planning", atteste Sabine Antunes, présidente de la CPME dans les Landes.

C'est aussi un manque à gagner, puisque le travail n'avance pas. Selon l'Insee, l'effet du calendrier sur la croissance du PIB sera négatif en 2017, de l'ordre de -0,14 points. Soit entre un et deux milliards d'euros. En 2013, l'impact négatif des jours fériés sur la croissance aurait atteint deux milliards d'euros. "Nous allons proposer des réunions d'information et de préparation à nos adhérents pour essayer de limiter l'impact, précise Sabine Antunes. Mais on redoute cette année."

La faute aux élections présidentielles. "Traditionnellement, les années d'élections aussi importantes que les présidentielles et les législatives, les gens préfèrent rester chez eux, ils sont moins mobiles", s'inquiète Sandy Causse. Même le tourisme pourrait donc ne pas réellement profiter de ce calendrier favorable. Quant aux entreprises, puor elles, élections est synonyme d'incertitudes. "On manque vraiment de visibilité, 2017 sera une année compliquée."