2018, année record pour l'aéroport de La Rochelle-Ile-de-Ré

La Rochelle, France

C'est historique pour l'aéroport de La Rochelle-Ile-de-Ré ! En 2018, pour la première fois, le seuil des 240 000 passagers a été franchi. 240 154 pour être précis. Si en France, en moyenne la progression est de 4,5%, l'aéroport rochelais enregistre une progression de 8,44%. La courbe est ascendante ses cinq dernières années, avec une nette hausse de 2017 à 2018.

L'explication est simple, la décision d'Air France de remettre en place une ligne entre La Rochelle et Orly, et de la maintenir à l'année dans une deuxième temps, y est pour beaucoup. 19 223 passagers sur cette ligne l'année dernière. Ce chiffre, c'est quasiment le delta de la fréquentation de 2017 avec 221 453 passagers et celui de l'année dernière avec 240 154 passagers.

Mais, ce La Rochelle Orly cache d'autres liaisons elles aussi en pleine forme. Le La Rochelle Lyon via Poitiers, ligne d'intérêt public avec financement de l'état et des collectivités locales draine de plus en plus de monde. 1848 passagers de plus en 2018, +8,24%. Une des seules liaisons à l'année avec également La Rochelle Londres Stansted qui enregistre 2087 passagers en plus, +3,52%.

Jet2.com ouvre au mois de mai prochain une liaison La Rochelle Manchester

Concernant les lignes ouvertes simplement l'été ou du mois de mai à octobre, Ajaccio signe un +50% en 2018 avec 326 passagers en plus, Manchester et la compagnie Flybe réalise un +61,43% avec 1233 passagers en plus. Un La Rochelle Manchester très prisé, puisque dès le moi de mai 2019 une autre compagnie décollera de La Rochelle pour cette ville. Jet2.com Pour Thomas Juin, le directeur général de l'aéroport rochelais, "Deux compagnies qui entrent en concurrence sur la même destination, c'est nouveau, mais en même temps, cela montre qu'il y a de l'intérêt pour nous. C'est une bonne chose pour l'avenir."

Catherine Dezprez présidente de la nouvelle gouvernance de l'aéroport rochelais, et Thomas Juin le directeur général. © Radio France - Gérald Paris

Un avenir proche qui s'annonce plutôt souriant pour l'aéroport de La Rochelle-Ile-de-Ré. La direction travaille actuellement sur la création de deux nouvelles lignes dès cet été. Rien n'est finalisé, pas de communication pour le moment, mais on sait que certaines pistes sont souhaitées depuis longtemps par Thomas Juin. Le directeur général de l'aéroport rochelais verrait par exemple d'un très bon œil, une ouverture d'une liaison entre La Rochelle et Roissy pour des correspondances à l'international. Autres cibles, Marseille ou encore l'Allemagne. L'incertitude va encore planer un peu, mais pas très longtemps. On devrait en savoir plus avant le début du printemps.