2018, encore une folle année de travaux pour le château de Lassay

Lassay-les-Châteaux, France

C'est une vraie forteresse qui domine la commune de Lassay-les-Châteaux. Le château de Lassay et ses huit impressionnantes tours de garde, un monument historique du XVème siècle ... mais souvent bardé d'échafaudages !

1 million et demi d'euros déjà dépensés

Cécilia de Montalembert et son mari ont racheté le château en juin 2014. Depuis, les travaux se sont succédés, quasiment sans interruption. "On a déjà injecté 1 million et demi d'euros", témoigne la co-propriétaire. "Dont un tiers de notre poche." Le reste des fonds vient notamment de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) des Pays de la Loire.

Et le projet, monumental, est loin d'être terminé : "On en a encore pour 4 millions d'euros de travaux", estime-t-elle sans pouvoir prédire quand le château sera entièrement rénové. Mais elle compte en années, au moins.

Des chantiers achevés en 2018, d'autres commencés

Les choses ont néanmoins bougé pendant l'année 2018, pour le plus grand plaisir de Cécilia de Montalembert. "On a entièrement restauré le châtelet d'entrée, dont nos deux pont-levis", se réjouit-elle. Des travaux qui ont duré trois ans.

Mais le plus gros des rénovations concerne les huit tours de garde qui encerclent l'édifice. "On a fait une grosse campagne de sécurisation l'année dernière. On s'est rendus compte que les bases des tours étaient fragiles." Du coup, un gros inventaire a été fait : "Pendant toute l'année, notre architecte a exploré le château de fond en comble, pour voir tout ce qu'il restait à faire."

"Il faut continuer, trouver les fonds, avancer encore !"

Et pour 2019 ? "Il faut continuer, trouver les fonds, avancer encore !", lance Cécilia de Montalembert. "Il nous reste quatre tours à traiter d'urgence. Comme on ne peut pas toutes les faire d'un coup, on s'attaque à l'une d'entre elles cette année."

Coup de pouce du Loto du patrimoine

Au cours de l'année 2018, une bonne nouvelle est tombée pour le château de Lassay : "On était sur les listes du Loto du patrimoine", expose la co-propriétaire. "Comme c'est un monument classé, on ne bénéficie pas de la plus grosse somme." 25 000 euros vont leur être distribués.

Bien, mais pas suffisant. "Mais il faut mériter le reste", précise-t-elle. "Pour chaque euro donné par quelqu'un, le Loto rajoute un euro." Dans le cadre de cette "Mission Stéphane Bern", les De Montalembert ont donc lancé une collecte pour récolter des fonds auprès de donateurs volontaires. "On en est à près de 10 000 euros", témoigne-t-elle. La collecte se termine en mai 2019. "Tous les dons sont bienvenus", glisse Cécilia de Montalembert avec le sourire.