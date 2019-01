2019, année charnière à PSA Sochaux sur la route de "l'usine du futur"

Sochaux, France

D'abord, Sochaux 2022, l'usine du futur est en chantier depuis quelques semaines déjà sur le site l'usine du Doubs, avec un rendez-vous majeur en 2019 : l'arrivée de la nouvelle presse de grande capacité ?

C'est le premier étage de Sochaux 2022 qui va se jouer cette année. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'installer une presse à 35 millions d'€ qui va permettre de tripler les capacités de façonnage. Elle permettra de frapper 4,7 pièces par coup. Une performance jamais égalée dans aucun site du groupe PSA. Ce n'est pas le seul événement majeur, puisque en 2019, nous allons libérer la place pour le futur atelier montage. Et donc commencer à déplacer l'intégralité des activités ferrage. Ce sont des éléments entiers qui vont être déménagés durant cette année 2019 et particulièrement en été.

2019, c'est également l'arrivée en production du 5008 à Sochaux pour soulager le site de Rennes. Sa mise en production arrive avec quatre voire huit semaines d'avance. Comment est-ce possible ?

On nous a demandé d'aller le plus vite possible pour délester Rennes. Il y a eu un travail formidable réalisé par les équipes métiers, usine et recherche et développement pour anticiper ce planning. On a fait beaucoup de travaux à la pause de la Toussaint. Ce qui nous a permis de gagner huit semaines. Une performance saluée par l'ensemble de l'entreprise PSA.

2019, c'est encore la montée en puissance des véhicules électriques, en commençant par l'hybride rechargeable. Qu'est-ce que signifie l'arrivée de modèles hybrides sur les lignes de production ?

C'est un autre sujet de fierté pour Sochaux : l'arrivée dès février d'un 3008 hybride rechargeable de 300 chevaux avec une autonomie de 60 kilomètres. Les caisses sont déjà au ferrage. Elles seront montées dès février. Pour une production en série à partir de septembre. Tous les postes sont impactés par le montage de ce nouveau véhicule qui est une innovation majeure pour PSA et pour Sochaux.

Ombre au tableau de 2019, une baisse annoncée de la cadence sur 308. Pourquoi cette baisse ?

On a six équipes qui sont en activité, quasiment toutes à 60 véhicules à l'heure. L'une de ces équipes va baisser de cadence. La 308, première sur son segment en France, troisième en Europe. Ce segment fléchit. Nous ajustons immédiatement. Un ajustement qui sera réversible. Peut-être dès l'été 2019.

En terme de prévisions de production, 2018 aura permis de franchir le seuil historique des 500 000 véhicules produits à Sochaux. Quelles sont les perspectives pour 2019 ?

Du même ordre. Je ne vous en dirais pas plus. Vous voyez bien que nous sommes dans un environnement très fluctuant. Les SUV et la 308 ont le vent en poupe. En 2019, on s'attend à un résultat du même ordre que 2018.

"2019 verra l'arrivée de la nouvelle presse de grande capacité pour un nouveau ferrage", explique Stéphane Dubs, le directeur de l'usine PSA de Sochaux Copier