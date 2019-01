Haute-Vienne : 2019, année de tous les projets pour Orano à Bessines-sur-Gartempe

Bessines-sur-Gartempe, France

L'unité Orano (ex-Areva) de Bessines-sur-Gartempe, qui emploie 143 salariés, annonce une série de travaux importants en 2019 sur son site, que le Préfet de Haute-Vienne Seymour Morsi a visité ce mercredi. Parmi les projets, le récent "Laboratoire Maurice Tubiana" (photo), du nom du célèbre cancérologue, va connaître cette année un doublement de surface (+ 400 mètres carrés) et de production, en vue de développer son activité liée à la recherche d'un médicament anti-cancéreux.

Depuis 213, ce laboratoire produit assez discrètement du Plomb-212, un isotope radioactif dont l'application est très attendue en médecine, explique Bruno Guérin, le responsable de la communication du site Orano de Bessines. "Associé à un anticorps", explique-t-il, "on va pouvoir injecter cette combinaison Plomb 212-anticorps à un patient, l'anticorps étant chargé de se coller à la cellule cancéreuse, et _le Plomb 212 fait lui son travail de destruction de la cellule cancéreuse_, sans toucher les cellules saines qui sont autour".

Le Plomb 212 est issu du thorium, un ancien produit minier exploité en Limousin par Areva, ce qui explique la présence du laboratoire au sein du site haut-viennois, dirigé par Régis Mathieu qui explique que le laboratoire "a déjà produit plusieurs millilitres de Plomb 212, car on travaille ici sur de très petites quantités", qui sont déjà en phase de test.

Premiers essais concluants

"On fait des essais cliniques et pré-cliniques avec des partenaires dans le monde pour tester l’efficacité du traitement d'un certain nombre de cancers", confirme Régis Mathieu à France Bleu Limousin. "Les pré-essais cliniques menés en France et les essais cliniques menés aux USA sont assez prometteurs, encourageants" dit-il. "_Les tests réalisés sur des animaux malades permettent d'_augmenter leur survie de plusieurs semaines, et même de plusieurs mois, jusqu'à une année" assure-t-il.

C’est la raison pour laquelle Oranomed (la branche médicament d'Orano) envisage de doubler sa production de Plomb 212 sur le site, jusqu'à l’étape de qualification pharmaceutique du produit. A cet effet, une chambre stérile est également en construction dans les locaux actuels.

2019 sera l'année de naissance du CIME, le Centre d’Innovation en Métallurgie Extractive

Autre grand projet pour l'année qui vient, la création d'un Centre d'Innovation en Métallurgie Extractive (CIME), en fait un nouveau bâtiment de 8500 mètres carrés qui va regrouper les activités de plusieurs unités existantes, sur deux ou trois étages, et notamment la mise au point des procédés d'extraction et de purification de l'uranium (la séparation de l'uranium des impuretés) exploités sur les gisements qu'Orano exploite à l'étranger, au Kazakhstan par exemple.

Un "caroussel" permettant de mettre au point des procédés de purification de l'uranium © Radio France - Alain Ginestet

Le déménagement est prévu en 2021 ou début 2022, dans ce bâtiment "à la sécurité renforcée, à la gestion environnementale améliorée". "C'était nécessaire pour l’accroissement des activités : il faut être plus performant dans nos analyses, plus rapides dans la réflexion de nos activités pour développer nos procédés plus rapidement, pour développer nos usines à l’étranger plus rapidement", explique le Directeur du site Régis Mathieu.

Augmentation de la capacité d'entreposage d'uranium appauvri

Enfin, cette année 2019 sera aussi celle de l'augmentation sensible de l'entreposage d'uranium appauvri. La capacité (non pas de stockage - qui est définitif, mais d'entreposage - et en l'occurrence cette matière est amenée à être réutilisée) va passer de 200.000 tonnes actuellement à 260.000 tonnes. Une évolution prévue et anticipée selon Régis Mathieu : "c'est quelque chose qui nous était demandé, parce que selon les estimations, on arrivait à saturation à l'horizon 2022" explique le Directeur du site Orano de Bessines-sur-Gartempe. "Donc, réglementairement, on a déposé fin 2017 un dossier de demande d'extension, que nous avons obtenue par arrêté préfectoral en juillet 2018".

Régis Mathieu, directeur du site (à gauche) a accueilli le Préfet de Haute-Vienne Seymour Morsy (à droite) © Radio France - Alain Ginestet

Ce qui va se traduire par la construction de deux bâtiments en plus des dix qui existent déjà. Interrogé par France Bleu Limousin sur l'éventuelle dangerosité de cet uranium appauvri, Régis Mathieu a indiqué qu'il s'agissait d'une "matière pas dangereuse", entreposée ici depuis vingt ans "sans aucun problème d'accident ou d'anomalie particulière, une dosimétrie dans les limites en bordure d'installation, et donc aucun impact à l'extérieur de l'établissement".