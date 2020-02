2019, excellente année pour les vins de Bourgogne à l'export mais des inquiétudes pour 2020

Dijon, France

Si l'année de 2019 a été très bonne en matière d'exportation pour les vins de Bourgogne, le mois de décembre a enregistré une forte baisse. Le président du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB), Louis-Fabrice Latour, reconnait sur France Bleu Bourgogne, que "nos vins ont réalisé sans doute la plus belle performance de toutes les régions viticoles françaises (+8% en volume et +10% en valeur) mais il reconnait aussi que les dernières semaines de l'année ont été très tourmentées". Il faut donc se méfier pour cette année 2020.

Pourquoi un tel succès pour les vins de Bourgogne ?

Pour le président du BIVB, cela est dû à un très bon positionnement et à de très bons millésimes, et à une belle récolte en volume à commercialiser, à savoir les "2017". C'est "la récompense des efforts entrepris depuis des années" se félicite Louis-Fabrice Latour.

2020 sera plus compliquée à cause des taxes de Donald Trump ?

Sur les deux derniers mois, les ventes de vins de Bourgogne à l'export ont chuté de 30%. Mais on devrait en savoir plus ce vendredi soir avec la publication des résultats des douanes américaines. Pour le Brexit en revanche, cela a l'air de se passer correctement et il y a bien sûr les incertitudes sur la Chine. Mais "fondamentalement, le gros sujet d'inquiétude, c'est l'Amérique", insiste le président du BIVB, car les USA restent le principal marché des vins de Bourgogne à l'export. "Il faut se battre et continuer d'y voyager et surtout garder un bon moral car les taxes ne seront pas éternelles " *

Le coronavirus représente t'il aussi une menace ?

Des opérateurs ont fait part d'un report de commandes mais pas encore d'annulation. "On en saura un peu plus dans les prochaines semaines, mais ce qui est plus redoutable en dehors du marché Chinois que ne représente que 2 ou 3% des exportations des vins de Bourgogne, c'est le travel Businness, autrement dit les hommes d'affaires qui se déplacent dans le monde entier et qui consomment de grands crus. Ce sont eux qui peuvent nous manquer !" s'inquiète Louis-Fabrice Latour.