Perspectives 2020 : l'année décisive à PSA sur la route de Sochaux 2022

L'usine PSA de Sochaux prépare sa grande mutation vers l'usine du futur, un ambitieux programme baptisé « Sochaux 2022 » et estimé à 200 millions d’euros d'investissement. Cette usine du futur est en route depuis bientôt trois ans, et l’année 2019 a été marquée par le nouvel emboutissage, avec l'inauguration à la veille de l'été de la fameuse presse de très grande capacité, capable de frapper toutes les futures silhouettes du groupe PSA.

Thierry Robert, vous êtes le chef de projet Sochaux 2022, quelles seront les prochaines étapes programmées pour cette année 2020 ?

TR : Après l’emboutissage, la grande étape au ferrage aura lieu en août où on va déplacer plus de cent robots pour complètement vider l’atelier ferrage et laisser la place nette pour le nouvel atelier de montage, et c’est là que ce nouvel atelier va pouvoir commencer à être construit. En parallèle, on continue à travailler aussi dans les autres ateliers et on aura des étapes importantes comme par exemple notre projet d’un parc de 20 hectares de photovoltaïque.

"Le Mattern Lab, un centre d'accélération du futur à Sochaux, validé par le premier ministre." explique Thierry Robert © Radio France - Christophe Beck

A propos de Mattern Lab, de quoi s’agit-il exactement ?

TR : Il y a environ deux ans, l’Etat français a lancé un projet sur l’innovation, nous avons candidaté et notre dossier a été validé par le premier ministre. L’idée, c’est que dans ce territoire il y a de fantastiques ressources, on a les meilleurs acteurs français de l’innovation, de l’université, de la formation professionnelle, et on a beaucoup d’industriels. Et c’est en réunissant tout le monde qu’on va pouvoir être plus fort pour créer ce Mattern Lab qui est un centre d’accélération d’usine du futur pour doter notre territoire d’un outil d’innovation extraordinaire.

C’est un centre de recherche au sein d’une usine ouvert à tous, c’est une première ?

TR : En tout cas, il n’y a pas d’exemple aussi important connu aujourd’hui en France, on le veut aux portes de l’usine pour pouvoir accéder facilement aux lignes de fabrication pour mieux voir et comprendre les problématiques et tester les idées. Ce bâtiment permettra à tous les acteurs, les industriels mais aussi les écoles, d’avoir une vision concrète de l’innovation grâce à ce centre d’accélération ’usine du futur.

