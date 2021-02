2020, bon cru pour la création d'entreprises en Ile-de-France malgré le Covid

La crise du Covid n'a visiblement pas découragé celles et ceux qui veulent lancer leur entreprise en Ile-de-France. Selon la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) Paris Ile-de-France, il s'est créé environ 250.000 entreprises dans la région en 2020 contre 240.000 en 2019. Soit une augmentation de 3,5% en un an (4% au niveau national).

Jérôme crée son atelier de maroquinerie à Paris

À 48 ans, Jérôme Auriac confectionne aujourd'hui à la main sacs et portefeuilles en cuir 100% français. Une reconversion après 20 ans passés dans l'associatif et le social. Il a créé la marque Larfeuille Paris en mai dernier, malgré la crise : "je me suis dit que de toutes manières, si je ne le faisais pas je ne le ferai jamais. Quoiqu'il en soit, il faut qu'on avance, qu'on propose des choses. Les périodes difficulté peuvent pas être le frein à toutes les envies, à tous les projets, parce que sinon, on ne fait plus rien", affirme le chef d'entreprise.

Grâce à ses économies et à quelques actionnaires qui l'ont suivi, Larfeuille se porte bien pour l'instant. Jérôme a même ouvert un atelier-boutique tout récemment, dans le 3e arrondissement de Paris. Même si l'aventure n'est pas sans difficultés, en raison du Covid : "c'est surtout des questions de délais, pour faire les procédures, pour créer l'entreprise, des délais pour travailler avec mes fournisseurs aussi. Parce que là où il y a une réactivité habituellement, avec les contraintes sanitaires on ne travaille pas avec la même fluidité."

Jérôme n'est pas étonné que beaucoup se soient lancés comme lui dans entrepreneuriat en 2020 : "il y a une volonté sous-jacente de lutter un peu contre le marasme ou le défaitisme. Parce que sinon on reste chez soi et on broie du noir." Chez Larfeuille, Jérôme emploi déjà deux apprentis et espère pouvoir embaucher deux employés en CDI dans les prochains mois.

Les deux tiers des créations sont des auto-entreprises

Cette augmentation du nombre de créations d'entreprises s'explique facilement selon Didier Kling, le président de la CCI Paris Ile-de-France : "lorsqu'il y a une crise économique, on voit que beaucoup de salariés créent leur propre entreprise parce qu'ils pensent que c'est un moyen d'avoir leur propre emploi", détaille-t-il. Un bond des créations d'entreprise qui n'est donc pas sans rapport avec l'état du marché du travail dans la région : 100.000 chômeurs de catégorie A, sans aucune activité, en plus fin 2020 par rapport à fin 2019. Ils sont aujourd'hui 750.000 en Ile-de-France.

Et derrière nombre de ces créations d'entreprise se cache aussi beaucoup de précarité : les deux tiers sont réalisées sous le statut d'autoentrepreneur. Un statut nécessaire pour travailler pour des plateformes de livraison ou de transport par exemple. "Le revenu mensuel moyen d'un autoentrepreneur se situe entre 140 et 500 euros", précise Didier Kling. "Souvent ça permet de venir en complément de ce que touchent les personnes dans le cadre d'un chômage partiel."