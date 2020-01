En 2020 - Le Brexit aura des conséquences en Pays de Savoie

L'année 2020 sera l'année post-Brexit en Pays de Savoie. Une année inédite pour les très nombreux touristes anglais mais surtout pour tout ceux qui vivent du tourisme en station. Le Brexit est devenu une réalité mi décembre, une éventualité que l'on redoutait et à laquelle on s'est préparé ici.

Bourg-Saint-Maurice, France

En Haute-Savoie, mais surtout en Savoie et notamment en Haute-Tarentaise, l'économie du ski repose en grande partie sur les Britanniques. Une partie d'entre eux s'est même installée dans les stations et dans les vallées. Ils ont acheté des chalets et font marcher l'industrie de l'or blanc. Jusqu'à présent, les britanniques étaient les touristes étrangers les plus nombreux sur nos pistes l'hiver, en Tarentaise. Ils sont au moins 500 000 selon les professionnels du tourisme.

A l'aéroport Chambéry Savoie Mont-Blanc, la porte d'entrée vers les Alpes de cette précieuse clientèle, on affirme que tout est prêt

De nombreux changements ont été réalisés depuis trois ans, depuis que l'on parle du Brexit. Aujourd'hui, le Président de Vinci Airport l'affirme : les réservations sont au RDV pour cet hiver.

"Nous avons quelque chose d'assez stable, niveau réservation. Les anglais n'ont pas les mêmes montagnes que Savoie Mont Blanc, ils vont donc continuer de venir !" - Nicolas Notebaert - Président de Vinci Airport

Plusieurs changements ont été réalisés dans la perspective du Brexit - @Vinci

A l'aéroport des aménagements importants ont été réalisés en perspective de ce Brexit : 150 mètres carrés supplémentaires, pour laisser aux douaniers l'espace suffisant pour travailler. Les douaniers étaient particulièrement inquiets de la perspective de ce Brexit. Ils 'ont cessé de se mobiliser et de demander des moyens supplémentaires. En mars dernier 2019 ils avaient simulé des contrôles post-Brexit, avec de vrais touristes et de vraies heures d'attente !

"Il y a plus de personnes qui sont contrôlées, on demande des effectifs et des moyens supplémentaires pour gérer cette situation." - Vincent Thomazo, Secrétaire Général Unsa Douanes en Savoie

A Bourg Saint Maurice les habitants et les élus s'étaient émus l'hiver dernier de ce Brexit annoncé

Situation tendue, émue aussi l'hiver dernier en Tarentaise, à Bourg Saint Maurice, au pied des stations, où les Eurostar arrivent directement depuis Londres. Les touristes anglais font partie de l'économie de la vallée c'est vrai, mais aussi de l'Histoire disait le maire Michel Giraudy, élu pro-européen, anti Brexit.

"C'est inimaginable que l'on reconstruise des douanes dans un continent qui a réussi la plus belle chose au monde : la réunification. C'est incroyable de se dire qu'on peut encore se séparer entre deux pays en Europe." - Michel Giroudy, maire de Bourg Saint Maurice les Arcs

Le Brexit est donc une séparation logistique, économique, politique pour l'instant. On verra cet hiver si le Brexit est aussi touristique. L'hiver dernier la Tarentaise chantait Véra Lyne, Nous nous retrouverons...