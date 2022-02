Auvergne Rhône-Alpes : 2021 a été une année de relance pour les entreprises

4 300 entreprises régionales ont répondu à l'enquête annuelle de la Banque de France, dont près de 1 200 situées en Auvergne. Un bilan économique globalement positif, notamment pour le secteur de l'industrie (+11,5% du chiffre d'affaires) et du BTP (+11,7%).

Des résultats qui se révèlent même meilleurs que ceux d'avant la crise : "les entreprises ont montré des capacités d'adaptation très fortes et de rebond encore plus fort dans l'organisation des différentes difficultés qu'elles ont rencontrées", confie Guilhem Blanchin, directeur départemental de la Banque de France pour le Puy-de-Dôme. Des difficultés d'approvisionnement et de recrutement notamment.

Le secteur marchand toujours en difficulté

Le chiffre d'affaires du secteur marchand reste en deçà de ce qu'il était avant la crise de Covid-19, à cause de l'hôtellerie et la restauration, restés à l'arrêt en 2021, particulièrement dans les stations de ski. Le Puy-de-Dôme a été davantage épargné et enregistre de meilleurs résultats.

"Les chefs d'entreprise sont dans les starting-blocs, très combatifs", pour cette nouvelle année, confie Guilhem Blanchin. Même les patrons du secteur marchand restent optimistes et prévoient une augmentation du chiffre d'affaires de 8,5%.