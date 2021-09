2021 bon cru pour les locations estivales

La Corse parmi les plus prisées des destinations des français

Les transporteurs aériens et maritimes l'avait annoncé, la tendance est la même dans les locations estivales. 2021 est une bonne année. Même avec la crise sanitaire, les chiffres sont à la hausse par rapport à 2020. Plus 20%, avec une majorité de français,

En moyenne les vacanciers ont loué 9 nuits, le type d'établissement le plus demandé est la maison individuelle, villa, etc. Mais dans certaines zones côtières les appartements ont néanmoins le plus de succès, comme à Calvi ou dans le grand Ajaccio.

Selon Abritel, la Corse du sud se place en 6ème position des départements français les plus demandés; la Haute Corse en 19ème position.

