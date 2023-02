2022, une année record pour les escales de paquebots de croisière au port de Brest

L'an dernier, le port de Brest a accueilli 21 escales de paquebots de croisière et 21.000 passagers, son plus haut niveau

Un an après la crise sanitaire, le port de commerce de Brest, dans le Finistère, retrouve de ses couleurs. L'activité est restée stable l'an dernier, avec 2,6 millions de tonnes (MT) et 700 escales de navires. Le chiffre d'affaires du port de commerce est lui en hausse de 15%, avec 21 millions d'euros. Une hausse liée à ses activités industrielles, selon la Société portuaire du port de Brest. Avec ces chiffres, le port de Brest confirme son rang dans le top 10 des ports métropolitains.

Paquebots de croisière

Avec d'abord un nombre record d'escales de paquebots de croisière et de passagers qui vont avec. L'an dernier, 21 paquebots de croisière ont fait escale au port, avec 21.000 passagers, c'est plus qu'en 2019, l'année de référence avant le Covid. Cette année-là, 15 escales et 17.150 passagers ont été accueillis, contre seulement cinq escales et 3.000 passagers en 2021. Zéro en 2020, année du Covid. En dehors de 2020 et 2021, le chiffre de 2022 est donc record, en hausse par rapport aux trois années passées (14 paquebots et 16.172 croisiéristes en 2018, 11.855 en 2017 et 6.862 en 2016).

Pour booster la filière, la Société portuaire des ports de Brest, la Chambre de commerce et de l'industrie, l'Office de Tourisme et Brest Métropole vont signer une convention pour valoriser la "destination Brest".

Retour du fret ferroviaire

L'année 2022 a aussi été marquée par le retour du fret ferroviaire pour la réception de graines de colza, avec neuf trains en 2022 et six depuis le début de l'année 2023, indique le port. Et cette tendance devrait s'accélérer cette année.

Par ailleurs, le transit des matières premières agricoles solides progresse de 1%, notamment portées par une augmentation des importations de tourteaux de tournesol et de soja, pour s'établir à 677.825 tonnes. Les importations d’huiles végétales, destinées à l’alimentation animale, sont stables à 9.602 tonnes alors que les exportations d’huiles de colza et de soja progressent de 22% à plus de 116.000 tonnes. Les entrées de carburant et de propane, elles, sont stables, 890.000 tonnes.

Après une année 2021 difficile pour le trafic conteneurs, il repart à la hausse, porté par le flux export de plants de pommes de terre, en progression de 5%.

Une nouvelle grue dédiée aux EMR

Pour 2023, "l'investissement restera stable et sera marqué par l'arrivée" sur le port d'une nouvelle grue dédiée aux EMR, les énergies marines renouvelables, les études d'électrification des quais et "le remplacement de la porte de la forme 1 qui date du début du XXe siècle".