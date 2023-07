21 chefs d'entreprise normands veulent "sauver Holophane", la verrerie des Andelys

Les salariés qui attendaient devant le tribunal de commerce d'Évreux pensaient être fixés sur leur sort ce jeudi, ils devront une nouvelle fois patienter. Ce jeudi, le tribunal a examiné la seule offre de reprise pour la verrerie Holophane aux Andelys, leader mondial des composants optiques en verre pour l’éclairage automobile. Un temps candidat, l'Américain PHP (repreneur en 2014 d’Arc International qui détient les marques Arcoroc, Cristallerie d’Arques et Arcopal) s’est en effet allié à un consortium de vingt-et-un chefs d'entreprise de l'Eure, de la Seine-Maritime et du Calvados. "Aujourd'hui, la proposition est d'amener un nouveau secteur d'activité dans l'entreprise qui serait la fabrication de hublots de machines à laver" explique Nicolas Riou, porteur du projet au nom du consortium, qui espère bien lancer cette nouvelle ligne de production en 2024.

"Une prise de risque" pour sauver un fleuron industriel

Holophane existe aux Andelys depuis 1921. "C'est en Normandie, c'est du verre et c'est plus de deux cents emplois" met en avant Nicolas Riou pour justifier l'offre. Gilles Treuil abonde : "Quand on a vu que cette entreprise plus que centenaire était en difficulté financière, on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser péricliter cette entreprise avec Tim Gollin (PHP, ndlr) qui a trouvé le process industriel, adossé à la Glass Valley où on pourra trouver d'autres processus industriels sur des valeurs ajoutées plus intéressantes". Les chefs d'entreprise sont prêts à investir 2,1 millions d'euros dans Holophane, mais "il n'y a a que que nous qui pourrons sauver cette entreprise" concède Gilles Treuil, "on cherchera d'autres investisseurs pour porter avec nous ce projet" car "on croit en notre Normandie, on croit en notre tissu industriel" ajoute le bâtisseur ébroïcien. Le consortium a désormais besoin de temps pour effectuer le montage financier du projet et "pour s'assurer des prises de commandes des industriels en face" précise Gilles Treuil, "c'est une prise de risque, rien n'est garanti aujourd'hui".

Le tribunal de commerce d'Évreux a mis sa décision en délibéré. Elle sera rendue le jeudi 27 juillet. Les salariés et le consortium sauront ce jour-là si l'offre de reprise est acceptée par la justice et si la période d'observation d'Holophane -en redressement judiciaire - court toujours jusqu'au 2 novembre 2023.

Les 21chefs d'entreprise du consortium