230 personnes défilent dans les rues de Guéret contre la réforme des retraites

Guéret, France

230 personnes se mobilisent à nouveau à Guéret ce jeudi pour la neuvième journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Les manifestants se sont rassemblés devant la préfecture de la Creuse avant de défiler dans les rues guérétoises jusqu'à la Sécurité sociale de la Creuse, rue Marcel Brunet.

Calcul des futures pensions des enseignants

Devant la préfecture, les enseignants ont installé un atelier pour calculer les futures pensions des professeurs des écoles avec le système de retraite par points grâce à un simulateur en ligne.

Amélie 29 ans, teste le simulateur sur son téléphone. Elle est professeur des écoles en Creuse depuis 4 ans : "Il me dit que je vais perdre 691 euros par mois, si je pars à la retraite à 62 ans par rapport au système de retraite actuel", constate-t-elle.

Amélie calcule sa future retraite sur son téléphone © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

"C'est calculé avec les données ministérielles dont on dispose dans le rapport Delevoy. Et pour l'instant on n'a pas trouvé un seul collègue qui ne va pas perdre de l'argent à la retraite !" ajoute Stéphane, enseignant à Azérables

Coupure d'électricité à l'agence Enedis de Guéret

Tôt dans la matinée, vers 7h30, les syndicats assurent que l'électricité a été coupée à l'agence exploitation d'Enedis de Guéret. Marc Pelletan est secrétaire général de l'Ufict CGT sur Montluçon et Guéret : "On a coupé le courant de l'agence, parce qu'il est hors de question d'accepter ce projet de retraite qui va entraîner des difficultés salariales. On va dégringoler de 800 à 900 euros pour nos pensions de retraite, si on part à 65 ans". Dans le système actuel, les salariés d'EDF et Enedis dépendent d'un régime spécial qui disparaîtra avec le système universel. "Par ailleurs, en Creuse quand des postes se libèrent suite à des départs en retraite, on va en chercher à l'extérieur du territoire, ce n'est plus possible", précise-t-il.

Arrivée symbolique à la sécurité sociale

Le cortège a terminé sa course devant la Sécurité sociale de la Creuse qui regroupe plusieurs organismes pour la retraite, l'assurance chômage, famille, maladie. "En s'attaquant au système de retraite, on s'attaque à un des pans de la protection sociale en France" estime Laurent Margueritat, secrétaire départemental de la CGT en Creuse.