Le Mans, France

Des jeunes qui sont souvent en grande précarité. Pendant un an, ils bénéficient d'une aide financière pouvant aller jusqu'à 480 euros pour se loger ou se déplacer. En contrepartie, ils suivent un accompagnement personnalisé qui doit leur permettre de trouver un travail qui leur correspond. Océane a 20 ans. Titulaire d'un bac pro, cette jeune sarthoise était vraiment au point mort, il y a un an quand elle s'est inscrite au dispositif Garantie Jeune. "Avant j'étais chez moi, je ne faisais rien, je n'avais pas de projet, je ne savais pas vers qui me tourner. Je me suis inscrit à ce dispositif et grâce à ma conseillère personnalisée j'ai trouvé des stages. J'ai travaillé comme vendeuse remplaçante dans un magasin de vêtement et même si cela n'a pas débouché sur un CDI, cela m'a redonné confiance. En plus, grâce à l'aide financière qu'on m'a versée, j'ai pu trouver un logement et m'acheter une voiture. J'ai aussi gagné en autonomie"

Si Océane n'a pas décroché un CDI dans le magasin de vêtements où elle a fait des remplacements, elle a trouvé sa vocation. Elle s'est inscrite à une formation diplômante pour devenir conseillère de vente.

Il faut d'abord leur redonner confiance

Cécile Loiseau, conseillère "garantie jeune" à la mission locale Sarthe nord © Radio France - yann lastennet

Cécile Loiseau est conseillère "Garantie Jeune" à la mission locale Sarthe nord. La première chose avant d'aider les jeunes à trouver un travail, c'est de leur donner confiance. "Il faut parfois reprendre tout à zéro. Reprendre un rythme, se lever le matin, être à l'heure. Se pose aussi la question de la mobilité pour se rendre au travail"

Dans le sud du département par exemple : 1/3 des jeunes inscrits au dispositif ont le permis mais très peu possèdent une voiture. Ce qui est forcément un handicap en milieu rural où il y a peu de transport en commun. C'est pourquoi la mission locale Sarthe Nord s'est dotée de 2 minibus pour conduire les jeunes au travail ou en stage. Depuis 2015, 2300 sarthois ont bénéficié du dispositif Garantie Jeune. La moitié d'entre eux a décroché soit un emploi (32.5%), soit un une formation(10.4%), soit un contrat en alternance (5.7%).