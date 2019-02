23ème pot-au-feu géant à Tours, la recette sera reversée aux restos du coeur

Tours, France

C'est devenu au fil des ans une tradition solidaire tourangelle, pour la 23ème année de 8h00 à 15h00 se tient aux Halles de Tours le pot-au-feu géant dont l'ensemble des bénéfices est reversé aux restaurants du coeur. Le principe est simple, une barquette de pot-au-feu achetée (six euros) et vous faites une bonne action. L'année dernière un peu plus de 20 000 euros ont été collectés pour l'association qui sert 36 000 repas chaque semaine en Indre-et-Loire et qui compte environ 6 000 bénéficiaires. "c'est entre 18 000 et 20 000 équivalent repas de distribués" estime Michel Flamé le président des restos du coeur en Indre-et-Loire qui explique que cela "équivaut à une semaine de distribution".

Pour cette opération tout le monde met la main à la pâte

Des commerçants du marché de gros de Rochepinard en passant par ceux des Halles de Tours, tous fournissent de la marchandise ou contribuent d'une façon ou d'une autre à ce que cette manifestation perdure. Il y aussi les élèves de première année en CAP boucherie du campus des métiers à Joué-les-Tours, une quinzaine d'entre eux a découpé et ficelé 500 des 1 000 kgs de viande. Il y a également 30 à 40 bénévoles des restos du coeur qui s'occupent de la logistique et de la vente des barquettes aux Halles. Les restos qui fournissent cette année 150 kgs de poireaux et 50 de choux pomme grâce à leur potager, un chantier d'insertion à Avoine qui emploie 10 salariés.