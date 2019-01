24 ans d’Euroméditerrannée à Marseille , le point

24 ans après son lancement par Robert Vigouroux, ex maire de Marseille, en 1994 ou en est l’opération d'aménagement Euroméditerrannée? La rénovation de près de 500 hectares de la gare Saint Charles à Arenc en passant par la rue de République et la Joliette change le visage du centre ville .

Marseille, France

Sur le site internet d 'Euromed , comme on dit à Marseille , on peut lire sur la page d'accueil « parce que la vie fait la ville.. Nous construisons la ville méditerranéenne durable de demain » Un slogan peu partagé par Alain Bureau, le responsable d’un des comités d’intérêt de quartier du secteur « on fait des immeubles un peu impersonnels, les gens se rencontrent moins, ce n’est pas le Marseille d’avant « .

Aujourd’hui ce secteur est le troisième quartier d'affaires de France avec 650 000 mètres carrés de bureaux, une véritable révolution selon Laure Agnes Caradec, la présidente de l'établissement public d’aménagement « les friches industrielles ont disparu, l’espace est requalifié avec notamment des lieux publics mais aussi des équipements comme l’Hôpital Européen »

Du coté des habitants les avis sont vraiment partagés , de la nostalgie, mais aussi des constats très positifs .

Au total 18 000 logements neufs sur le secteur, à terme 40 000 nouveaux résidents. Dans cette zone réputée comme une des plus pauvres de France certains en ont profité pour trouver un nouvel emploi, pas tous. Selon Sandra Chalinet la présidente de la Cité des Entrepreneurs d 'Euroméditerrannée, tout est mis en place pour créer de l’emploi pour les habitants du secteur.Euromed revendique 37 000 emplois privés.

une des zones de l'operation © Radio France - Philippe Boccara

La Maire de secteur des deuxième et troisième arrondissements au cœur de cette opération, la suit depuis son lancement, Lisette Narducci reconnait les bienfaits de ces investissements colossaux, cependant elle regrette la lourdeur des prises de décision et le manque d’équipements collectifs adaptés ainsi que le prix du stationnement et l’absence de commerces de proximité.

Désormais Euromed 2 est lancé avec une extension de 170 hectares au nord, l’objectif est d'en faire un lieu de tests, de déploiement des services et technologies de demain.

Un programme ambitieux dans lequel la population locale ne doit surtout pas être oubliée selon certains élus.