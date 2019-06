24 heures du Mans : On a essayé de manger sur le circuit pour 15 euros

Pour ceux et celles qui ne veulent rien rater des 24 heures du Mans, arrive un moment fatidique : celui de se nourrir ! 28 stands de restauration sont sur la carte, et il y a un peu de tout. Peut-on bien manger avec 15 euros en poche ? On est allés le vérifier.

Le Mans, France

Voir passer les pilotes et leurs moteurs vrombissants tout le week-end, déambuler dans le village des 24 heures du Mans (Sarthe) ... Evidemment, un moment, ça creuse ! Comme environ 200 000 personnes sont attendues sur ce week-end d'épreuve (selon l'organisateur, l'Automobile club de l'Ouest), il faut évidemment prévoir le coup sur la restauration : sur le plan du circuit, 28 stands alimentaires sont affichés pour satisfaire les petits creux.

Tout autour du circuit Bugatti et du village des 24 heures, les visiteurs peuvent trouver 28 points de restauration. © Radio France - Simon de Faucompret

Pour tous les goûts

Et que les gourmands se rassurent : il y en a pour tous les goûts. Derrière les tribunes, on voit de nombreux parasols estampillés "Carlsberg" (à consommer avec modération bien sûr), dont beaucoup appartiennent à l'entreprise RestEvents. Sur ce stand de sandwichs chauds, la serveuse affirme vendre "entre 600 et 800 sandwichs" rien que sur ce stand. Mais à quel prix ? Ici, c'est assez abordable : une formule est proposée à 10 euros (avec boisson et dessert), mais "elles n'ont pas beaucoup de succès, sauf avec les enfants", ajoute l'employée.

Du côté des pizzas, c'est un peu plus compliqué de manger "complet" à moins de 15 euros, mais encore possible si l'on se contente du minimum syndical ! Bouteille d'eau et dessert le moins cher, et on s'en tire à 12 ou 14 euros. Mais dès qu'on veut se servir une pression ... Les prix grimpent vite à 20 euros.

Les pizzas ont un certain succès derrière les tribunes des 24 heures du Mans. Mais forcément, "on dépend du temps", admet un employé. © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Quelques possibilités pour les végétariens

Si, par curiosité ou par conviction, on se met à chercher un repas végétarien ... Cela se complique tout à coup. Alors, un repas sans viande pour moins de 15 euros, impossible ? "Maintenant, on peut", sourit Clémence. Avec son collègue Anthony, ils proposent depuis trois ans un stand de galettes et de crêpes maison et bio sur le circuit.

Pour 12 euros en moyenne, Clémence et Anthony proposent "autre chose" aux gourmands du circuit. © Radio France - Simon de Faucompret

"Ça change, on en mange pas souvent !"

"On avait justement été appelés par les organisateurs pour proposer autre chose", renchérit l'employée de la Ferme de la Métairie, restaurant manceau. "C'est équilibré, on a des galettes pour végétariens avec des oeufs, du fromage et des champignons ..." Et c'est abordable : le panier moyen est de 12 euros, et regroupe une galette et une crêpe salée. "C'est original", admet Patrick, un habitué des sandwichs sur le circuit. "Une galette, ça change, on en mange pas souvent !"

Du luxe et une jolie vue ... pour 15 euros ?

Et pour ceux et celles qui voudraient une offre plus gastronomique et un joli panorama ... il y a le Welcome ! Le restaurant est situé entre la grille de départ et la courbe Dunlop, et propose une très jolie vue plongeante sur la piste ... et des menus particulièrement raffinés et coûteux. Par curiosité, qu'est-ce qu'on peut bien y trouver pour 15 euros ?

A vrai dire, pas grand-chose ! Il faut faire un choix cornélien entre dix macarons, ou douze mignardises ... Les moins affamés préféreront une coupe de champagne pour 14 euros. Mais ils pourront tout de même profiter de la vue panoramique qui, elle, est gratuite !