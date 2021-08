24 Heures du Mans : une convention de chefs d'entreprise pour faire des affaires

A l'occasion des 24 Heures du Mans, une convention était organisée ce jeudi au Technoparc : l'international business days. Elle réunit des chefs d'entreprise, notamment dans le secteur de l'automobile et de la mécanique, pour nouer des contacts et peut-être, signer des contrats.

La course des 24 Heures du Mans attire du public de tous les horizons, et notamment des chefs d'entreprise. Ce jeudi, une convention baptisée "international business days" était organisée au Technoparc pour leur permettre de se rencontrer et nouer des contacts.

Depuis 2008, elle attire habituellement une centaine de participants, venus de plusieurs pays, réunis sous un barnum géant. Cette année, une salle suffit pour la quinzaine de représentants de PME françaises. Plusieurs facteurs ont joué : le mois d'août, la crise sanitaire, mais surtout le protocole sanitaire.

"C'est un argument de poids : de pouvoir aller dans les zones professionnelles, parce que c'est non seulement voir l'envers du décors, mais pour certaines entreprises, c'est avoir des contacts avec les écuries et avec les manufacturiers", explique François Lassalle, l'organisateur de la convention. "Ce qui n'était pas possible cette année."

Étendre le réseau

Sur une table, des pièces en métal sont posées face à un plan de fabrication. "Pour l'instant, on regarde ce que ce monsieur peut nous proposer dans sa technologie et voir si ça peut nous servir pour nos propres fabrications", précise Philippe Chartrain, du service achat d'Aro Welding, une entreprise spécialisée dans le matériel de soudage et basée à Montval-sur-Loir.

En face de lui, le président de 3D Print - 3D Médical vante sa technologie d'impression 3D, avec peut-être un contrat à la clé. "Pour nous, en tant que fournisseur, ça nous permet de montrer notre savoir-faire", ajoute Vincent Nuttens.

"Le but, c'est de rencontrer des professionnels et d'échanger sur les besoins, les technologies, le matériel", précise Alain Duluard, président d'Orca eTec, une entreprise là aussi d'impression 3D. "C'est d'étendre notre réseau en somme."

Souvenirs d'un vétéran des 24h

Cet événement a été créé par François Lassalle, une mémoire vivante des 24 Heures du Mans puisque ce sera sa 51e participation. Depuis 1971, il a vu évoluer la course. "Au fil du temps, j'ai surtout vu les accès aux pilotes se restreindre, se structurer", raconte-t-il. "A l'époque, les Porsche qui ont gagné ont fait leurs derniers réglages dans des garages au Mans, à Arnage, à Mulsanne, à Ruaudin. C'étaient les mêmes mécaniciens qui entretenaient les voitures de M. tout le monde le reste du temps."

"Des voitures qui avaient des plaques d'immatriculation parce que certains venaient par la route", se rappelle ce passionné de sport automobile. "On achetait un billet pour ce qu'on appelait les balcons de ravitaillement, il n'y avait pas de couloir réservé, c'était l'entrée des paddocks, où il y avait les véhicules d'assistances, les voitures, etc."

S'il garde de tendres souvenirs de cette époque, où la 25e heure se célébrait à l'auberge des Hunaudières, il l'admet : "c'est l'arrivée de la communication, les spectateurs ont eu progressivement de moins en moins d'accès, mais on peut le comprendre, c'est aussi l'évolution de la société."