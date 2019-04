24 Heures du Mans : les collectivités revendent une partie des infrastructures

Le syndicat mixte du circuit du Mans revend la tribune des stands et le module sportif. L'Automobile Club de l'Ouest, l'organisateur des 24 Heures, dont la situation financière s'est assainie, va les acquérir et réaliser les rénovations nécessaires. Retour à la situation d'avant les années 90.

Le Mans, France

L'information a été révélée ce vendredi 5 avril par le journal Le Maine Libre : les collectivités locales (juridiquement : le syndicat mixte) revendent une partie des installations du circuit des 24 Heures du Mans. C'est assez naturellement l'organisateur de l'épreuve, l'Automobile Club de l'Ouest qui va les acquérir. Dans un premier temps, l'A.C.O va racheter la tribune des stands et le module sportif. Puis dans un second temps, très certainement, l'espace paddock.

Un retour en arrière

Au début des années 90, l'Automobile Club de l'Ouest connaît de grosses difficultés financières, à tel point qu'il lui est impossible de réaliser les travaux de rénovation et de modernisation pourtant indispensables. C'est alors pour sauver les 24 Heures que le département, la Région, la Ville du Mans et la communauté urbaine du Mans (autrement dit le syndicat mixte) rachètent les infrastructures et réalisent les investissements, moyennant un loyer de 2,3M€ versé chaque année par l'A.C.O.

Aujourd'hui, la donne a changé : l'Automobile Club de l'Ouest est tiré d'affaires. Et c'est au tour des collectivités locales de traverser un mauvaise passe financière avec des ressources de moins en moins importantes. C'est l'une des raisons pour laquelle elles revendent une partie - et une partie seulement - des infrastructures des 24 Heures. Il ne s'agit pas d'un désengagement, assure Dominique Le Méner, président du conseil départemental et président du syndicat mixte du circuit : "on conserve le même niveau d'investissement. Chaque année, c'est à peu de choses près le montant du loyer de l'A.C.O qui est investi".

Vers un agrandissement de la tribune

Ainsi, chacun retrouve, en quelque sorte, son cœur de métier. Le département reste, par exemple, propriétaire du circuit puisque, d'une façon générale, les routes sont de sa compétence. Et c'est l'Automobile Club de l'Ouest qui va financer les futurs investissements pour, notamment, moderniser les stands et agrandir la tribune. "Chacun se recentre sur sa spécialité", résume Dominique Le Mener. L'élu donne l'exemple du musée des 24 Heures, cédé par le Département à l'A.C.O et qui s'est considérablement développé, "passant de 40.000 entrées par an à 100.000". Ces différentes opérations se feront "rapidement", assure Dominique Le Mener. Il faut dit-il que "dans trois ans, pour le centenaire, tout soit réalisé".