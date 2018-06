Besançon, France

Jean-Louis Fousseret, le maire de Besançon, était ce vendredi, l'invité de France Bleu Besançon. A la veille des 24 heures du temps, événement qui célèbre tout ce week-end, le savoir-faire horloger de la ville, l'élu estime que sa cité est bien "la capitale française de l'horlogerie".

L'horlogerie, c'est cinq mille emplois sur le Grand Besançon

Le secteur, rappelle-t-il, représente cinq mille emplois sur le Grand Besançon dont 1.500 directement liés aux techniques horlogères de pointe. Les autres emplois concernent la maroquinerie, le luxe, le design, la formation.

A propos de luxe, le maire de Besançon et président du Grand Besançon note avec satisfaction que les grandes marques comme Hermès, Boucheron ou Vuitton sont bien présentes sur son territoire et que "la majorité des grandes marques de l'horlogerie ont leur centre logistique ici et pas ailleurs".

Nous sommes la capitale française des micro-techniques et nous devons en être fiers" - Jean-Louis Fousseret

Jean-Louis Fousseret reconnaît que ce poids économique est peut-être méconnu des bisontins mais insiste : "Nous sommes la capitale française des micro-techniques, des nano-technologies du tout petit, du tout précis et _nous devons en être fiers_. C'est une niche importante pour développer l'attractivité économique de notre territoire et développer les emplois."