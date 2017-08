240.000 spectateurs pour le passage du Tour de France en Dordogne

Le Tour de France a passé trois jours en Dordogne les 9,10 et 11 juillet. Pour la 10e étape le 11 juillet, 240.000 personnes se seraient rendues sur les routes du département pour voir passer la caravane et les coureurs.

240.000 personnes ont regardé passer les coureurs du Tour de France en Dordogne le 11 juillet. Les chiffres viennent d’être communiqués par le comité départemental du tourisme. Ils sont quasiment similaires à ceux de 2014 lors du contre la montre Bergerac-Périgueux.

Un pic à 154.000 spectateurs

Ces chiffres ont été fournis par l'opérateur Orange qui comptabilise la population massée le long des routes depuis quelques années maintenant. Grace aux antennes-relais, placées un peu partout sur le circuit, l'opérateur peut recenser le nombre de téléphones portables présents dans la zone et connaître la provenance de ses utilisateurs. Un pic de fréquentation a été comptabilisé entre midi et 14h avec 154.000 spectateurs comptabilisés en même temps sur le circuit.

2.500 étrangers sur le parcours

Des spectateurs Périgourdins en majorité. 30% du public est aussi venu de Gironde, du Lot-et-Garonne et des autres départements limitrophes. On a aussi croisé plus de 2.500 étrangers, principalement des Hollandais. Ces visiteurs sont venus pour la journée. Ils ne sont pas restés plusieurs jours dans le département mais ils ont forcément consommé en Dordogne à un moment ou un autre.

Retombées médiatiques importantes

Il faut aussi prendre en compte la notoriété qu'apporte ce genre d'événement. Christophe Gravier le directeur du comité départemental du tourisme a fait les comptes. "Aujourd'hui on valorise les retombées presse en chiffre d'affaires. En général sur une année on estimé ces retombées à quatre millions d'euros. Nous avons quasiment atteint ce chiffre, ce qui augure une très belle année en terme de couverture médiatique pour le département," explique Christophe Gravier. Par expérience, les retombées touristiques, elles, sont à attendre sur les deux à trois prochaines années. Pour la venue de La Grande Boucle, les collectivités avaient investi plus de 300.000 euros.