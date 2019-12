24ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce samedi : à quoi s'attendre ?

Le conflit, désormais plus long que celui de 1995 dans les transports (22 jours), semble bien parti pour dépasser le record de 28 jours atteint en 1986/87 à la SNCF, pour les salaires et les conditions de travail. Le mouvement contre la réforme des retraites entre dans sa 24ème journée de mobilisation ce samedi 28 décembre. Des perturbations sont à prévoir dans les transports, et des actions sont organisées un peu partout en France à l'appel de l'intersyndicale (CGT, FO, Solidaire, FSU) et des organisations de la jeunesse.

Ce qui vous attend dans les transports

Le trafic SNCF sera toujours "perturbé" sur les rails ce weekend, avec 6 TGV sur 10 pour ce samedi et demain dimanche. C'est 20% de plus que le premier week-end de départ en vacances. Cela correspond à 1300 TGV et Intercités au total sur les trois jours (en comptant vendredi).

Les mobilisations prévues

Rassemblement et manifestations interprofessionnelles à l'appel de l'intersyndicale (CGT-FO-FSU-Solidaires)

Dans le Haut-Rhin, à Mulhouse , à la gare à 11 heures

, à la gare à 11 heures Dans les Côtes-d'Armor, à Saint-Brieuc, parvis de la gare à 11 heures

parvis de la gare à 11 heures En Ille-et-Vilaine, à Rennes , à la gare à 11 heures (débat dès 9 heures avec les cheminots grévistes, et collecte de solidarité pour le secours populaire)

, à la gare à 11 heures (débat dès 9 heures avec les cheminots grévistes, et collecte de solidarité pour le secours populaire) En Île-de-France, à Paris , Gare du Nord à 13 heures

, Gare du Nord à 13 heures En Meurthe-et-Moselle, à Nancy , Place de la République à 13h30

, Place de la République à 13h30 Dans le Bas-Rhin, à Strasbourg , place de la gare à 14 heures

, place de la gare à 14 heures En Isère, à Grenoble , parvis de la gare SNCF à 14 heures

, parvis de la gare SNCF à 14 heures Dans la Sarthe, au Mans , place de la Préfecture, à 14 heures (rassemblement suivi d’une manifestation qui se terminera devant la permanence d’un député de la majorité)

, place de la Préfecture, à 14 heures (rassemblement suivi d’une manifestation qui se terminera devant la permanence d’un député de la majorité) En Haute-Savoie, à Annecy , à la préfecture à 14 heures

, à la préfecture à 14 heures Dans la Somme, à Amiens , à 14 heures

, à 14 heures En Seine-Maritime, à Rouen, à l’hôtel de ville à 14h30

Distributions de tract

Dans l’Eure, à Verneuil-sur-Avre , sur le marché

, sur le marché Dans la Vienne, à Chasseneuil-du-Poitou , rond-point du Leroy Merlin à 11 heures

, rond-point du Leroy Merlin à 11 heures Dans l’Essonne, à Juvisy-sur-Orge et Etampes, au marché, tractage et caisse de grève

"Initiatives zone commerciale"

Dans les Bouches-du-Rhône, à Aubagne , zone commerciale Auchan

, zone commerciale Auchan Dans les Bouches-du-Rhône, à Salon de Provence , zone commerciale Casino

, zone commerciale Casino Dans les Bouches-du-Rhône, à La Valentine , zone commerciale Géant Casino

, zone commerciale Géant Casino Dans les Bouches-du-Rhône, à Martigues, zone commerciale Auchan

Interpellation des députés LREM

En Charente, à Angoulême , interpellation des députés LREM devant les permanences

, interpellation des députés LREM devant les permanences Dans les Pyrénées-Orientales, à Perpignan, place de la République à 11h30, rassemblement devant la permanence du député

Autres initiatives

En Haute-Garonne, à Toulouse à la gare Matabiau, apéritif pour inauguration du parvis de la gare à 11 heures

à la gare Matabiau, apéritif pour inauguration du parvis de la gare à 11 heures Dans le Vaucluse, à Avignon , à partir de 11 heures, repas de lutte et rassemblement sur le parvis de la gare centre

, à partir de 11 heures, repas de lutte et rassemblement sur le parvis de la gare centre En Savoie, à Chambéry , de 11 heures à 14 heures, à la gare, pique-nique de lutte, distribution de tract et dialogue avec les voyageurs

, de 11 heures à 14 heures, à la gare, pique-nique de lutte, distribution de tract et dialogue avec les voyageurs Dans le Var, à Draguignan , à 17 heures, retraite aux flambeaux sous la préfecture

, à 17 heures, retraite aux flambeaux sous la préfecture En Seine-Saint-Denis, à Pantin, salle Jacques-Brel à 17 heures, réveillon de soutien avec les Agents RATP du centre bus de Flandres

Le calendrier à venir

Les actions devraient se poursuivre la semaine prochaine. FO annonce notamment des opérations de distribution de tracts sur les marchés, dans les centres commerciaux, aux péages d'autoroute. Avec la fin de vacances le 3 janvier, les initiatives devraient reprendre en intensité.

Le collectif SOS Retraites, qui regroupe 16 professions libérales disposant de régimes autonomes, appelle à la grève à partir de cette date. Dans leurs rangs : les infirmiers libéraux, orthophonistes, avocats, kinésithérapeutes, experts-comptables.

Reprise de la concertation

Le 7 janvier, les concertations reprennent entre le gouvernement et les organisations syndicales et patronales.

Le 9 janvier est prévue une quatrième journée de grèves et de manifestations interprofessionnelles à l'appel de la CGT, Force ouvrière, la FSU et Solidaires, et des organisations de jeunesse, avant la présentation du projet de loi en Conseil des ministres le 22 janvier.