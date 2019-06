A l'approche des 24 heures du Mans, les hébergements ne font pas le plein

Le Mans, France

« D’habitude je reçois beaucoup de coups de fils début juin. Cette année, mon téléphone ne sonne pas », confie une professionnelle du tourisme en Sarthe. Son témoignage, loin d’être isolé, est le signe d’une situation inhabituelle, à l’approche des 24 Heures du Mans (15 et 16 juin 2019). Non seulement il reste des places dans certains hôtels. Mais des établissements enregistrent même des désistements. Pour les maisons et les chambres d'hôtes référencés par les Gîtes de France, même constat : il y a, pour l'instant, moins de demandes que les années précédentes. Idem chez la soixantaine d'habitants qui louent tout ou partie de leur logement en passant par l'office de tourisme du Mans.

Davantage de réservations de dernière minute

L'autre tendance, cette année, ce sont des réservations de dernière minute. Il y en a plus que d'habitude : souvent des groupes, assez peu de demandes individuelles. Ce qui, là aussi, est présenté comme une nouveauté par les professionnels du secteur.

A ce stade, ceux-ci ne savent pas si la baisse du nombre de réservations par le canal “traditionnel“ est dûe à la concurrence croissante des sites AirBnB, Booking ou le Bon Coin. Ou bien si ce phénomène reflète une moindre attractivité de l'édition 2019 des 24 heures. Sans doute les deux, car sur internet aussi, les logements ont du mal à partir. Ce qui pèse également, cette année, c'est la nette baisse du nombre d'Anglais attendus au Mans, à cause du Brexit. Eux qui sont d’habitude nombreux à venir suivre la course et les différents événements organisés pendant la semaine des 24 heures.