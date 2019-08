25 000 familles haut-viennoises et corréziennes vont toucher l'allocation de rentrée scolaire cette semaine

Limousin, France

L'allocation de rentrée scolaire est versée à partir de ce mardi à 3 millions de familles en France, dont environ 25 000 en Haute-Vienne et en Corrèze, soit 40 000 enfants dans nos deux départements.

Cette année le montant de cette aide a été revalorisé de 0,3% et les familles toucheront entre 368 euros et 402 euros suivant l'âge de leur enfant. Une aide qui est la bienvenue pour Marie-Isabelle, maman de quatre enfants "l'ainé à 14 ans, le petit dernier 2 ans". Pour elle et son porte-monnaie la rentrée est forcément un moment délicat. " Ils demandent trop de choses à la rentrée, en termes de cahiers, de livres, de vêtements, pour le sport". Conclusion même avec ce coup de pouce " Non, ça ne suffit pas" constate Marie-Isabelle.

Jessy, est la maman de Jawad qui rentre en CM2 à la rentrée. L'Allocation de Rentrée Scolaire couvre tout mais en utilisant des astuces. " il faut faire attention, regarder un petit peu les promotions, les soldes, commander sur internet" détaille-t-elle. " Mais ce n'est que le CM2, ce n'est pas encore le collège" souligne Jessy qui, avec des dépenses en moins, fait des économies ... en plus. " Sur le moment il va peut être rester un petit peu mais l'hiver approche, les chaussures s'usent vite et on le dépense après durant l'année scolaire".

Mais Jessy, tout comme Marie-Isabelle sont d'accord sur un point: l'Allocation de Rentrée Scolaire devrait être versée plus tôt, en juillet par exemple. Cela permettrait d'éviter la cohue des magasins à la veille de la rentrée mais aussi et surtout de profiter de bonnes affaires, comme les soldes, pour habiller les enfants pour la rentrée.