Modèles d'Iphone ralentis : 25 millions d'euros d'amende pour Apple

La plainte déposée par l'association Hop (Halte à l'obsolescence programmée) en 2017 concernait la mise à jour des Iphone 6, 6S, SE et 7, réalisée par Apple sans prévenir les propriétaires. Or cette mise à jour qui a eu pour effet de ralentir le fonctionnement des smartphones et ce au moment où Apple sortait un nouveau modèle d'Iphone.

15 000 utilisateurs ont témoigné de leurs difficultés auprès de l'association. La DGCCRF (Direction de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes) a dûment constaté une pratique commerciale trompeuse.

Apple a réglé l'affaire en payant cette amende pour éviter un procès. Ce que regrette l'association. Elle appelle les consommateurs qui auraient connu les mêmes problèmes à se manifester via son site internet et n'exclut pas de réclamer pour eux des dommages et intérêts. Apple est déjà mis en cause pour les mêmes motifs aux Etats-Unis et en Israël.