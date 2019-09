25 sans-papiers à la rue à Valence, dont de nombreux enfants

Huit familles, principalement des Albanais, squattaient depuis trois mois une église dans Valence, avec la "bénédiction" du Diocèse. Depuis mardi après-midi, comme ils s'y étaient engagés, les 25 sans-papiers sont sortis de leur plein gré, et se retrouvent à la rue.

Valence, France

Ils s'y étaient engagés. Après avoir forcé l'entrée de l'église désaffectée de la rue des Basses Crozettes à Valence, il y a trois mois, les familles qui squattaient sont sorties d'elles mêmes, sans présence des forces de l'ordre.

Un accord avec le Diocèse

Leur entrée a été aidée par le Collectif "Pas d'Enfant à la Rue". Rapidement, les bénévoles se mettent d'accord avec le Diocèse : "vous restez dormir dans l'Eglise jusqu'à sa vente effective." Mardi, c'était l'heure de quitter le bâtiment situé près du cimetière, avant qu'il ne soit rasé. Parmi les 25 personnes hébergées, une quinzaine d'enfants, de un à seize ans, la plupart scolarisés sur Valence.

Manifestation paisible

Les sans-papiers ont pris leurs valises et couvertures, et sont venues manifester devant la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, et la Préfecture de la Drôme. Ils n'ont pas été reçus. Dès mercredi 4 septembre, le collectif "Pas d'Enfant à la Rue à Valence" se remet à la recherche d'un bâtiment inoccupé pour le squatter à nouveau. Il réclame notamment l'hébergement que certains sans-papiers sont en mesure de réclamer selon la législation, assure l'un des bénévoles, Dominique Malvaud.