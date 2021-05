250 agents territoriaux d'Avignon devant la mairie à l'appel de la CGT ce mercredi matin

Le syndicat CGT refuse cette disposition et de perdre des acquis invoquant des municipalités qui n'appliquent pas cette mesure. Pour Corinne Théron, secrétaire général CGT du syndicat des agents territoriaux d'Avignon l’application de cette mesure ne fait que stigmatiser un climat social compliqué : « Le climat il est sans reconnaissance, c’est travaille et tais toi. Par exemple les agents des écoles on leur demande de plus en plus et plus personne ne se sent valorisé. En fait on faisait 36h par semaine et on avait six jours de RTT. On a des régimes spéciaux, avant un agent qui se mariait elle avait huit jours, maintenant ce ne sera plus que cinq. En tout Ils nous baissent sur 46 jours 22 jours de moins ».

C’est une obligation légale demandée aux collectivités pour la mairie d’Avignon

Une obligation légale d'uniformiser le temps de travail des agents à 1607 heures par an à laquelle une collectivité ne peut se soustraire explique David Fournier, adjoint délégué notamment à l’administration générale et au personnel : « Aujourd’hui ils sont à 1540 heures par semaine donc ça leur fait plus 67 heures à l’année à réaliser mais c’est une obligation légale. Alors j’ai entendu qu’il y a des communes qui ne veulent pas l’appliquer. Nous on est garant de l’application des lois et donc _on se doit de faire appliquer la législation_. Après on peut laisser faire mais c’est le préfet qui prendra la main mais qui appliquerait de façon brute ou même brutale. La CGT a une position claire, le refus en bloc. Mais il y a la CGT d’un côté et une intersyndicale de l’autre avec qui nous sommes toujours en cours de négociation pour trouver des aménagements ».

Le mouvement de grève des agents territoriaux ce mercredi à l'appel de la CGT a entrainé des perturbations dans les services municipaux notamment la fermeture des cantines de plusieurs écoles : aux maternelles Camille Claudel, Croisière et Arrousaire, et les cantines des écoles élémentaires Amandier, Bouquerie et Mistral.