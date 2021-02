250 manifestants contre la précarité... et le gouvernement

Ce n'était pas la foule des grands jours ce jeudi matin devant l'hôtel de ville de Cherbourg mais plutôt un échantillon de tout ce que la France compte de mécontents aujourd'hui face aux politiques engagées par le gouvernement en ces temps de crise. Derrière les syndicats CGT, SNES-FSU ou encore Sud éducation très représentés, des retraités, des salariés et sous-traitants du nucléaire, des enseignants ou encore quelques représentants de professions libérales durement touchés par la crise (salariés dans l'événementiel), se sont retrouvés pour exprimer un ras-le-bol qui a plusieurs causes.

Le gouvernement fait passer des lois scélérates en profitant de la crise actuelle.

"Je suis retraitée et mon niveau de vie se dégrade", souligne Yvonne avant d'ajouter "j'ai des enfants qui ne trouvent pas de travail dans le contexte actuel malgré des études. Ca n'est pas normal". Un peu plus loin, François en veut au gouvernement de "faire passer des lois scélérates comme la loi sur la sécurité globale en profitant de la crise actuelle".

A ses côtés, Marie-Lou, animatrice encadrant les élèves dans les écoles _"_n'en peut plus des protocoles de l'éducation qui évoluent tous les jours et stressent enseignants et écoliers". L'absence de perspective claire, c'est aussi ce que ne supporte plus Kevin, qui travaille dans l'événementiel mais ne sait toujours pas quand il pourra retrouver sa vie d'avant.

Les syndicats recueillent les signatures des opposants au projet de réorganisation d'EDF et au projet de "forfait urgence" contenu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. © Radio France - Benoît Martin

Le gouvernement accusé d'oublier les plus précaires

Dans le cortège qui a cheminé dans le centre de Cherbourg-en-Cotentin, on retrouvait aussi des salariés d'EDF dénonçant le projet Hercule de réorganisation de l'entreprise, mais aussi des défenseurs de l'hôpital regrettant le manque de moyens et ceux de l'école critiquant les disparitions annoncées de postes à la rentrée. Enfin, concernant la précarité accrue, les syndicats ont profité des prises de paroles pour dénoncer "les choix du gouvernement d'aider les entreprises les plus riches et de délaisser les travailleurs les plus précaires" confrontés à la crise.