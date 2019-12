250 personnes rassemblées devant la préfecture de Vaucluse contre la réforme des retraites

Avignon, France

Près de 250 personnes se sont rassemblées contre la réforme des retraites à Avignon ce jeudi à 11 h 30 devant la Préfecture. Les syndicats tiennent la pression jusqu'à mardi 17 décembre ou un nouvelle journée de grève générale est annoncée. Une délégation a été reçue par le Préfet.

La CGT, FO, FSU, Solidaires, les organisations de jeunesse UNL et UNEF et le collectif Gilets jaunes 84 appellent tous les salariés, demandeurs d’emploi, retraités et jeunes à se mobiliser à nouveau mardi prochain. Ils donnent rendez vous à 10 h 30 aux allées de l'Oulle.

Des nombreux militants dans le rassemblement © Radio France - Marie-Audrey Lavaud