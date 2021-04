250 postes à pourvoir chez Webhelp à Etrelles

C'est une entreprise qui ne connait pas la crise, bien au contraire. Webhelp, numéro 1 européen dans la gestion de services clients pour les entreprises ne cesse de gagner de nouveaux marchés depuis mars 2020.

Les entreprises externalisent de plus en plus leurs services clients

Ces clients discrets ne souhaitent pas être connus mais doivent évoluer depuis le début de la crise sanitaire. Il a fallu beaucoup se développer sur le numérique. "La crise du coronavirus les a conduit a faire appel à des experts. Avec le confinement, ils ont du renvoyer leurs salariés chez eux et ils n'étaient pas prêts à traiter les relations clientèle en télétravail. Nous on a cette capacité" explique Samson Gauguin, chef de projet sur le site Webhelp d'Etrelles, près de Vitré en Ille-et-Vilaine. Parmi les gros clients arrivés en 2020 sur le site brétilien, "on a une plateforme de prise de rendez vous médicaux, on les a suivi dans leur accroissement sur l'année 2020. On est venu en aide et en renfort avec la gestion des emails, sms, tchats et téléphone" précise Samson Gauguin.

Webhelp peine à recruter à Etrelles

A Etrelles, Webhelp emploie déjà 650 salariés mais ça n'est plus suffisant pour répondre à ces nouveaux clients. L'entreprise a besoin de 250 personnes supplémentaires d'ici la fin juin mais la tâche est très compliquée. Le mois de mai, mois avec des ponts n'est jamais un mois simple pour recruter mais, là encore, la crise sanitaire à ses effets. "Le durcissement des mesures sanitaires ces dernières semaines n'ont pas aidé. le décalage des vacances scolaires et l'école à la maison non plus. C'est compliqué. Pour autant, il faut qu'on trouve avant fin juin" explique Samson Gauguin. Le directeur du site d'Etrelles, Marc Le Coent précise de son coté, que s'ils ne trouvent pas preneurs, ces postes partiront sur un autre site de l'entreprise. Il s'agit dans un premier temps de CDD mais amenés à se transformer en CDI.

Pas besoin de diplômes

L'entreprise recherche des profils assez simples, pas besoin de diplômes. Elle souhaite en revanche des personnes qui ont une bonne aisance relationnelle, qui n'ont pas peur d'être au téléphone et qui ont un minimum de maîtrise informatique. Elles sont ensuite formées à Etrelles. " La formation dure deux semaines. On les accompagne pour qu'elles prennent leurs marques pendant environ deux mois sur le site d'Etrelles. Et si elles sont éligibles techniquement, on leur propose le télétravail " souligne le chef de projet Samson Gauguin. Les salariés sont alors équipés à domicile par l'entreprise. Aujourd'hui 72% des salariés de Webhelp à Etrelles sont en télétravail.

Pour en savoir plus sur ces recrutements, vous pouvez contacter l'entreprise par mail : recrutementvitre@fr.webhelp.com