2500 contrats d'apprentissage encore à pourvoir en Bretagne

La Bretagne compte plus de 18 500 apprentis cette année. Un chiffre en hausse après deux années de baisse. Tous les secteurs professionnels sont concernés. Des contrats qui sont désormais ouverts jusqu'à 30 ans en Bretagne.

Ce mardi soir à 18h, le gouvernement publie les chiffres du chômage pour le mois de septembre. Une publication qui intervient alors que s'ouvre le débat sur l'avenir de l'assurance chômage mais aussi sur celui de l'apprentissage.

Succès de l'apprentissage en Bretagne

Actuellement, 2500 employeurs recherchent d'ici la fin de l'année un apprenti en Bretagne. "Un chiffre qui témoigne de la reprise de l'activité" selon Georgette Bréard, vice-présidente de la Région Bretagne en charge de l'apprentissage. Ces apprentis sont recherchés dans tous les domaines : le bâtiment, le commerce, l'hôtellerie, les métiers de bouche et l'industrie. "On va retrouver à la fin de l'année les bons chiffres de 2012, c'est-à-dire 18500 apprentis voire davantage en Bretagne" précise l'élue bretonne.

La Région Bretagne s'efforce de mettre en contact les employeurs et les futurs apprentis. "Avec une vigilance dans l'accompagnement et la formation des maîtres d'apprentissage" explique Georgette Bréard. " Les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes, il faut en tenir compte. Les entreprises ont aussi changé".

Apprentis jusqu'à 30 ans en Bretagne

La région Bretagne permet désormais aux 25/ 30 ans de devenir également apprentis. Un dispositif qui a déjà séduit plusieurs dizaines de jeunes, notamment dans le domaine de l'industrie.