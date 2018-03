Retraités, cheminots, enseignants, personnels soignants et fonctionnaires ont manifesté ce jeudi dans les rues de Besançon. Une manifestation pour défendre la fonction publique et le pouvoir d'achat et dénoncer la politique du gouvernement.

Besançon, France

2.500 personnes ont manifesté ce jeudi à Besançon pour la défense du service public. Retraités, cheminots, enseignants, personnels soignants et fonctionnaires dénoncent le mal-être au travail et les réformes du gouvernement qui visent à réduire le nombre de fonctionnaires. Ils étaient 500 environ à Vesoul, plus de 700 à Dole, 900 à Lons-le-Saunier et Belfort, 800 à Montbéliard.

13,70% des personnels de l'Education nationale ont fait grève ce jeudi selon le rectorat de Besançon, c'est près d'un point de plus qu'au niveau national estimé à 12,80%. Côté enseignants, il y avait 14,03% de grévistes dans le premier degré (14,54% au niveau national) et 13,26% dans le second degré (13,71% en moyenne nationale).