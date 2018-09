Indre-et-Loire, France

La préfecture d'Indre-et-Loire vient de publier, aux côtés notamment de Ville au Carré, une étude sur la place des femmes dans les quartiers prioritaires (Rabière, Niqueux Bruère-Marcel Pagnol, Rabaterie, Bords De Loire, Europe, Fontaines, Maryse Bastié, Rive du Cher, Rochepinard, Sanitas). Les sociologues ont travaillé sur les dix quartiers prioritaires de l'agglomération tourangelle. On comptait en 2013 54.360 habitants, dont 54% de femmes. Elles sont souvent plus diplômées que les hommes, mais elles sont autant touchées par le chômage.

Il y a des inégalités hommes-femmes dans la société, et dans les quartiers, on les voit encore plus. Nadine Lorrain, chargée du droit des femmes à la préfecture d'Indre-et-Loire

L'emploi est toujours un gros problème, avec un taux beaucoup plus fort que dans le reste de la ville : 26% de chômeuses contre 11% hors quartier prioritaires. Les quartiers les plus touchés sont la Rabière et les Fontaines où une femme sur trois ne travaille pas (34%). 30% des femmes du quartiers prioritaires travaillent à temps partiel, avec de faibles revenus, d'où une précarité ancrée, et donc une impossibilité de trouver un logement dans le parc privé.

Si on s'arrête juste aux femmes qui travaillent à temps partiel, 36% vivent seules ou sont mères isolées. Les femmes seules avec enfants sont très présentes aux Fontaines (27%), aux Rives du Cher (25%) et dans le quartier de l'Europe (24%). Le souci, c'est que le nombre de femmes en activité dans les quartiers n'a pas changé depuis 10 ans, alors qu'il augmente dans les zones non-prioritaires.

Les chiffres, quartier par quartier, sont à lire sur le site internet de Ville au Carré.